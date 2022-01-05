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TIMETURK / GÜNDEM / Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yaptığı ziyaret sona erdi.

2 Saat Önce
2022-01-05 15:16:49
Erdoğan'ın Bahçeli'yi ziyareti sona erdi

MHP lideri Bahçeli'nin Beytepe'deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme 1 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti.

Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aracına kadar uğurladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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