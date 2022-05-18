19 Mayıs'ta bugün Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da yarın (19 Mayıs) EGO otobüs bedava mı? Ankara'da EGO otobüsleri metro Başkentray (Ankaray) tren bedava mı? Ankara'da uzun aradan sonra Kovid-19 kısıtlamalarının gölgesinde kalmadan 19 Mayıs kutlamaları yapılacak. Ankara'da kent genelinde renkli 19 Mayıs kutlamalarına yapılacak. İşe gitmek zorunda olan ve toplu ulaşımı kullanacak olanlar 19 Mayıs'ta Ankara'da otobüslerin bedava olup olmadığını merak ediyor. Beklenen açıklama ABB'den geldi.

Ankara'da 19 Mayıs kuıtlamaları oldukça renkli geçecek. Ankara'da düzenlenecek olan etkinliklere katılmak isteyenler kent genelinde toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağını merak ediyordu. 19 Mayıs'ta bugün Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara'da yarın (19 Mayıs) EGO otobüs bedava mı? Ankara'da EGO otobüsleri metro Başkentray (Ankaray) tren bedava mı? soruları sorulmaya başlanmışken Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı saatler kala ABB'den toplu taşımalara ilişkin beklenen açıklama geldi.

19 Mayıs'ta bugün Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

Ankara'da 19 Mayıs 2022'de belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü yapmış olduğu açıklamada 19 Mayıs'ta Ankara'da otobüs, metro ve Ankaray'ın ücretsiz olduğunu duyurdu.

Ankara'da yarın (19 Mayıs) EGO otobüs bedava mı?

EGO Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince alınan “İlk Mahalli İdare seçimlerine kadar dini ve milli bayram günlerinde saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğüne ait otobüs, raylı sistemler ve teleferik ile verilen toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz yararlandırılması …” kararı gereği vatandaşlarımız, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda EGO Genel Müdürlüğünce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden (Otobüs, Metro ve ANKARAY ile daha önce belirlenen servis saatlerinde olmak kaydıyla Teleferik) ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir."

19 Mayıs'ta Başkentray (Ankaray) ücrersiz mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." dedi.

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz[kaynak belirtilmeli]) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs ve raylı sistem ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir.

Başkentray nedir?

Başkentray, Türkiye'nin başkenti Ankara'da, Sincan - Kayaş arasında TCDD Taşımacılık tarafından işletilen Banliyö Treni sistemidir. 37,472 km (23,284 mi) uzunluğundaki banliyö hattında 24 istasyon bulunmaktadır. Banliyö hattında E 23000 EMU banliyö tren setleri hizmet vermektedir.

1972 yılında hizmete giren Sincan - Kayaş Banliyö Treni'nin metro standartlarına çıkarılması amacıyla 11 Temmuz 2016'da inşa çalışmaları başlamıştır. Çalışmalar 2018 yılında tamamlanmış ve banliyö hattı Başkentray adıyla 12 Nisan 2018'de hizmete girmiştir.