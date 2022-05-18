İzmir'de yaşayan vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentte coşkuyla kutlayacak. Resmi tatil olması nedeniyle kent gezintisi yapmak isteyen İzmirliler 19 Mayıs'ta (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsleri ücretsiz mi? İzmir'de yarın otobüsler bedava mı? 19 Mayıs'ta İzmir'de otobüs, metro, İZBAN 1 kuruş mu? sorularına yanıt arıyor. İzmir'de 23 Nisan'da toplu taşımalar 1 kuruş olmuştu. 19 Mayıs'ta da belediyeye ait otobüslerin ve metronun 1 kuruş olması bekleniyor.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kentte coşkuyla kutlayacak. Resmi tatil olması nedeniyle kent gezintisi yapmak isteyen İzmirliler 19 Mayıs'ta (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsleri ücretsiz mi? İzmir'de yarın otobüsler bedava mı? 19 Mayıs'ta İzmir'de otobüs, metro, İZBAN 1 kuruş mu? sorularına yanıt arıyor. İzmir'de 23 Nisan'da toplu taşımalar 1 kuruş olmuştu. 19 Mayıs'ta da belediyeye ait otobüslerin ve metronun 1 kuruş olması bekleniyor.

19 Mayıs ülkemizde resmi tatil günlerinden biridir. 19 Mayıs'ta Atatürk'ün bağımsızlık mücadelesinin ateşini yaktığı gündür. 19 Mayıs'ta Atatürk Bandırma Vapuru ile Samsun'a çıkarak Anadolu'da işgal kuvvetlerine karşı bağımsızlık mücadelesini başlatmıştır. 19 Mayıs her sene ülkemizde Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmaktadır. Milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ta pek çok ilimizde toplu taşımalar da ücretsizdir.

19 Mayıs'ta (bugün) İzmir'de ESHOT otobüsleri ücretsiz mi?

İzmir'de milyonlarca kişi 19 Mayıs'ta belediyeye ait toplu taşıma araçlarının ücretli mi yoksa ücretsiz mi olduğunu merak ediyor. İzmir'de ESHOT otobüsleri ve metro seferleri 23 Nisan'da ücretsiz hizmet vermişti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da İzmir'de ESHOT otobüslerinin bedava olması bekleniyor.

İzmir'de yarın otobüsler bedava mı?

İzmir'de yarın işe gidecek olanlar, kent gezintisi yapmak isteyenler İzmir ESHOT otobüslerinin bedava mı yoksa paralı mı olduğunu araştırmaya başladı. İzmir'de 19 Mayıs'ta belediyeye ait toplu taşıma araçları vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

19 Mayıs'ta İzmir'de otobüs, metro, İZBAN 1 kuruş mu?

İzmir'de 23 Nisan'da sembolik bir ücret karşılığında yani 1 kuruş kesinti ile ulaşım sağlanmıştı. 19 Mayıs'ta da kentkartlardan 1 kuruş çekilerek ulaşım sağlanacaktır.

Bugün İZBAN bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.

ESHOT nedir?

ESHOT Genel Müdürlüğü ya da kısaca ESHOT, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs işletmesinin adıdır.

ESHOT tarafından işletilen Solaris Urbino 18'den biri

1943 yılında İzmir Belediyesi'ne bağlı bir işletme olarak kurulmuştur. Açılımı Elektrik Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs'tür. Daha sonra Elektrik Gediz Edaş olarak ve Su İzsu olarak ayrılmış Havagazı ve Troleybüs bölümleri kapatılmıştır. Bugün yalnızca Otobüs bölümü çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde şehiriçi ulaşımı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir Genel Müdürlük olarak faaliyet göstermektedir.

İZBAN nedir?

İzmir Banliyö Sistemi, ya da kısaca İZBAN, diğer adıyla Egeray, Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirildi. İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde 41 istasyon bulunmaktadır. Hat bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun şehir içi banliyö hattı konumundadır. İZBAN'da yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010'da başladı. Hattaki son genişletme 8 Eylül 2017'de tamamlandı. Hatta 2017'de 98 milyon yolcu taşındı.