Yarın (19 Mayıs) Marmaray bedava mı? 19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs 19 Mayıs'ta ücretsiz mi? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Marmaray seferlerini kullanan vatandaşlar için beklenen açıklama geldi. Açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayacak. İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs ve metro seferlerinin de ücretsiz olması bekleniyor.

Yarın (19 Mayıs) Marmaray bedava mı? 19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz mi? İstanbul'da İETT otobüsleri, metrobüs 19 Mayıs'ta ücretsiz mi? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Marmaray seferlerini kullanan vatandaşlar için beklenen açıklama geldi. Açıklamada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marmaray seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayacak. İstanbul'da İETT otobüs, metrobüs ve metro seferlerinin de ücretsiz olması bekleniyor.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda işe gitmek zorunda olan vatandaşlar Marmaray'ın ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağını merak ediyordu. İstanbul'da her gün yüz binlerce vatandaşın kullandığı Marmaray seferlerine ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan sevindiren bir duyuru geldi. Resmi tatil ve milli bayramlardan biri olan 19 Mayıs'ta Marmaray seferleri vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Yarın (19 Mayıs) Marmaray bedava mı?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 19 Mayıs'ta Marmaray seferlerine dair müjde geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Marmaray, Başkentray ve İZBAN trenlerimiz 19 Mayıs'ta saat 00.00'dan 23.59'a kadar ücretsiz hizmet verecektir." bilgisine yer verildi.

19 Mayıs'ta Marmaray ücretsiz mi?

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda Marrmaray bedava olacak.

İstanbul'da 19 Mayıs'ta İETT otobüsleri bedava mı?

Ülkemizin milli bayramları arasında yer alan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta coşku ile kutlanacak. 19 Mayıs'ta havaların da güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar kenti gezmek istiyor. Peki 19 Mayıs'ta İETT otobüs, metrobüs, metro, Marmaray ücretsiz mi? Milli bayram olması nedeniyle 19 Mayıs'ta tüm otobüs, metrobüs, metro seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor.

Marmaray nedir?

Marmaray, Türkiye'nin İstanbul ve Kocaeli şehirlerinde hizmet veren banliyö treni sistemidir. Sistem, İstanbul Boğazı'nın altında inşa edilen Marmaray Tüneli'nin inşa edilmesi ve Avrupa Yakasındaki Halkalı Tren İstasyonu ile Anadolu Yakasındaki Gebze Tren İstasyonu arasında yer alan ve Marmara Denizi boyunca uzanan mevcut B1 ve B2 banliyö hatlarının modernizasyonu sonucu hayata geçirilmiştir. İnşaat çalışmaları Şubat 2004'te başlamış ve projenin tamamlanma tarihi olarak Nisan 2009 olarak ilan edilmiştir. Ancak çalışmalar sırasında ortaya çıkan tarihî ve arkeolojik buluntular nedeniyle gecikmeler yaşanmış ve projenin ilk etabı 29 Ekim 2013'te, ikinci etap çalışmaları ise 12 Mart 2019'da hizmete girmiştir.

Marmaray projesi kapsamında, batırma tüp tünel (1,4 km), delme tüneller (toplam 9,4 km), aç-kapa tüneller (toplam 2,4 km), üç yeni yer altı istasyonu, 37 yer üstü istasyonu (yenileme ve iyileştirme), yeni işletim kontrol merkezi, sahalar, atölyeler, bakım tesisleri, yer üstünde üçüncü bir hat inşa edilmiş ve 440 vagonluk modern demiryolu araçları satın alınmıştır. Bu trenler şu an Halkalı - Gebze ve Ataköy - Pendik arası hizmet vermektedir.