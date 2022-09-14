Adana, Antalya, Konya, Şanlıurfa TOKİ sosyal konut nerede, hangi ilçede ve mahallede yapılacak? Adana, Antalya, Konya, Şanlıurfa'da kaç sosyal konut yapılacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan açıklamasında konutların fiyatlarını da açıkladı. Oldukça uygun olan ve ödeme kolaylığı da sağlanan projenin nerede, hangi ilçelerde ve mahallelerde yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Adana, Antalya, Konya, Şanlıurfa TOKİ sosyal konut nerede, hangi ilçede ve mahallede yapılacak? Adana, Antalya, Konya, Şanlıurfa'da kaç sosyal konut yapılacak? Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Erdoğan açıklamasında konutların fiyatlarını da açıkladı. Oldukça uygun olan ve ödeme kolaylığı da sağlanan projenin nerede, hangi ilçelerde ve mahallelerde yapılacağı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği sosyal konutlarda detaylar belli oldu. Sosyal konut başvurusu yapmak isteyenler yaşadığı illerde ne kadar sosyal konut yapılacağını araştırmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'ne dair başvuru ayrıntıları da açıklandı. Projede 250 bin konut yapılacak ve 100 bin arsa satışa çıkarılacak. Proje ilindeki Ziraat Bankası ve Halk Bankası yetkili şubeleri ve e-Devlet aracılığı ile yapılacak başvurular, 14 Eylül- 31 Ekim arasında kabul edilecek, e-Devlet başvuruları ise 28 Ekim'de sona erecek.

Adana, Antalya, Konya, Şanlıurfa TOKİ sosyal konut nerede, hangi ilçede ve mahallede yapılacak?

Sosyal konutların en fazla yapılacağı kentler arasında Adana, Konya, Antalya ve Şanlıurfa da yer alıyor. İşte bu illerde yapılması planlanan sosyal konut sayısı...