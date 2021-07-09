'Hüseyin Aydın 'Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi' başlıklı bir kitap yazdı. Kitapta bir bölüm benim dikkatimi çekti. O da Kayseri detayı!.. Kitabın son bölümünde 'darbe başarılı olsaydı ne olurdu?' sorusunu soruyor Kayseri’yle ilgili ilginç bir bilgi veriyor.'

Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, bugünkü makalesinde Hüseyin Aydın'ın “Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi” başlıklı kitabını tanıttı. Cem Küçük, "Kitapta anlatılan çok şey var ama bir bölüm benim dikkatimi çekti. O da Kayseri detayı!.. Kitabın son bölümünde "darbe başarılı olsaydı ne olurdu?" sorusunu soruyor Kayseri'yle ilgili ilginç bir bilgi veriyor." dedi.

Cem Küçük'ün, bugün Türkiye gazetesinde yayımlanan “15 Temmuz darbe girişiminde Kayseri detayı” başlıklı makalesi şöyle:

Dün TGRT Haber'de yayınlanan “Cem Küçük'le Günaydın Türkiye”de Cumhurbaşkanımızın avukatı Hüseyin Aydın konuğumdu.

İşine odaklanmış bir isim olan Hüseyin Aydın “Asırlık Gece: Belgeler ve Deliller Işığında 15 Temmuz Darbe Girişimi” başlıklı bir kitap yazdı. 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrasını, darbeye hazırlık girişimlerini yazan Aydın duruşmaları da yerinde izlemiş bir isim.

Ben hep darbe girişiminin kitabı yazılamadı, filmi çekilmedi, der dururum. Nihayet işin kitabı yazıldı. Kontrollü darbe diyen, kurgudur diyenler “Asırlık Gece”yi okuduğunda FETÖ'cü askerlerin darbeyi nasıl önceden planladıkları ve icraya döktüklerini görecekler.

Kitapta anlatılan çok şey var ama bir bölüm benim dikkatimi çekti. O da Kayseri detayı!.. Kitabın son bölümünde "darbe başarılı olsaydı ne olurdu?" sorusunu soruyor Kayseri'yle ilgili ilginç bir bilgi veriyor:

“Dört ilin valisi ve belediye başkanı 15 Temmuz Cuma gecesi Sıkıyönetim Direktifi ile atanmıştı. Bu iller Ankara, İstanbul, İzmir ve Kayseri'ydi. Valilerin hepsi havacı generallerden seçilmişti. Ankara, İstanbul ve İzmir Türkiye'nin üç büyük iliydi. Buralara ivedilikle atama yapılması, darbeciler açısından bakıldığında anlaşılabilirdi. Ancak Kayseri, nüfusuna göre Türkiye'nin 15. sırada olan ilimizdi. Bu ilimize 15 Temmuz akşamı darbenin başladığı erken saatlerde vali ve belediye başkanı atanmasının bir nedeni olmalıydı. Ama bu atamanın sırrı hâlâ çözülemedi. Kaldı ki diğer üç ilde belediye başkanlığı, valilik ve sıkıyönetim komutanlıklarına ayrı ayrı kişiler atanmışken Hava Tümgeneral İsmail Yalçın, Kayseri'ye hem Belediye Başkanı hem Vali hem de Sıkıyönetim Komutanı olarak atanmıştı.”

Cumhurbaşkanımızın avukatı olan Hüseyin Aydın, Kayseri detayına dikkat çekiyor. Fuat Uğur'la birlikte Kayseri detayına en çok dikkat çeken gazeteciler biziz. Oradaki davaları çok yazdık, söyledik. Hatta bize, “Neden Kayseri'yle bu kadar uğraşıyorsunuz?” diyenler bile oldu. Orada dokunulmayan FETÖ'cüler olduğundan şüphelendik. Tuhaf bir şekilde beraat edenler oldu. Bunları hep yazdık, çizdik.

Başka ayrıntılar da var. 24 Temmuz 2016'da Anadolu Ajansı'ndan “Sonik patlama provası 3 ay önce yapılmış olabilir” haberinden bir bölümü okuyalım:

“Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Ankara'da savaş uçaklarıyla gerçekleştirilen 'sonik patlama'nın provasının, 12 Nisan'da Kayseri'de yapıldığı şüphesi ortaya çıktı.

Kayseri'de 12 Nisan'da akşam saatlerinde tüm ilçeler ve civar illerden de hissedilen büyük bir patlama sesi duyulmuş, patlama sesinin bölgeden geçen bir savaş uçağının ses duvarını aşmasıyla oluşan sonik patlama olduğu tespit edilmişti.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'ın, olayın ardından Kayseri Valiliği'ne yazdığı resmî yazıda, ilgili kurumun yazılı veya şifahi olarak emniyete uçuşla alakalı herhangi bir bilgi vermediğini ifade ettiği belirlendi.”

12 Nisan 2016'da süpersonik deneme belli ki Kayseri'de denenmiş. Darbeci generallerden Akın Öztürk Kayseri'de görev yapmış isimlerden biri. Darbenin kilit sivil imamlarından Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz, Erciyes Üniversitesi'nde görevliydi. Ve ben 2017'de yazmasam tutuklanmayacaktı.

Daha çok şey söylenebilir Kayseri'yle ilgili. Acaba darbe girişimi öncesi ve sonrası Kayseri'de neler yaşandı? Sıkıyönetim Direktifi ile atanan 4. şehir neden Kayseri'ydi? Sorular böyle uzar gider...

Hüseyin Aydın'ın “Asırlık Gece” kitabını mutlaka okuyun. 15 Temmuz'a dair hem bazı soruların cevaplarını bulacaksınız hem de aklınızda yeni sorular oluşacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.