Aşı olmayanlar uzaktan eğitime devam mı edecek? Üniversitede aşı olamayanlar yüz yüze eğitime alınmayacak mı? Üniversitelerden çeşitli aşı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bazıları aşı olmayı zorunlu tutarken bazı üniversiteler ise öğrencilerine aşı olmaları yönünde tavsiyede bulunuyor. ABD'de üniversitelerde aşı olmayanlar kampüse alınmıyor ve eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Peki aynı durum Türkiye'de e olur mu? Türkiye'de üniversite öğrencileri aşı olmazsa uzaktan eğitim mi görecek? Aşı olamayan öğrenciler online eğitim mi görecek? Üniversitelerde yüz yüze eğitim öğrencinin tercihi ile mi olacak?

Aşı olmayanlar uzaktan eğitime devam mı edecek? Üniversitede aşı olamayanlar yüz yüze eğitime alınmayacak mı? Üniversitelerden çeşitli aşı açıklamaları gelmeye devam ediyor. Bazıları aşı olmayı zorunlu tutarken bazı üniversiteler ise öğrencilerine aşı olmaları yönünde tavsiyede bulunuyor. ABD'de üniversitelerde aşı olmayanlar kampüse alınmıyor ve eğitimlerine uzaktan devam ediyor. Peki aynı durum Türkiye'de e olur mu? Türkiye'de üniversite öğrencileri aşı olmazsa uzaktan eğitim mi görecek? Aşı olamayan öğrenciler online eğitim mi görecek? Üniversitelerde yüz yüze eğitim öğrencinin tercihi ile mi olacak?

Koronavirüs vakalarında yaşanan gerileme ve artana aşılama oranı nedeniyle yeni eğitim öğretim yılında okullarda yüz yüze eğitime geçilmesi pilanlanıyor. Üniversiteler de yüz yüze eğitim hazırlıklarına şimdiden başladı. Bazı üniversiteler öğrencilerine aşı olmalarını tavsiye ederken bazıları aşının zorunlu olacağını iddi ediyor. Üniversiteler 13 Eylül'de kapılarını açmaya hazırlanıyor. Ancak aşı olmak istemeyen öğrencilerin kampüse alınıp alınmayacağı konusunda endişeleri devam ediyor. Hukukçulara göre eğitim hakkı anayayasal bir hak ve ne koşulda olursa olsun öğrencilerin bu haktan mahrum bırakmak bir suçtur. Ayrıca ülkemizde zorunlu aşı uygulaması da bulunmuyor.

Aşı olmayanlar uzaktan eğitime devam mı edecek?

ABD'de üniversitelerde aşı olma zorunluluğu bulunuyor. Aşı olmayan öğrencilerin bazı üniversitelere girişine izin verilmiyor. Ülkemizde aşı olmak istemeyen öğrencilerin isteğe bağlı uzaktan eğitime devam etme durumunun olup olmayacağı ilerleyen zamanlarda üniversite yönetimlerinin alacağı karar ile belli olacak.

"Öğrenci dava açarsa kazanır"

Milliyet'te yer alan habere göre: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen: Anayasa'nın öngördüğü eğitim hakkını ancak kanunla sınırlayabilirsiniz. Aşıyı hiç kimseye dayatamadığınız yerde üniversiteyi kazanmış bir öğrenciye ‘Ben seni almıyorum' diyemeyiz. Üniversitenin alacağı senato kararıyla bu işlem yapılamaz. ABD'deki üniversitelerde eyaletlere göre uygulama değişebilir. Anayasamıza göre bu mümkün değil. Aşı çalışmalarında 20 yaş grubunun henüz bilimsel sonuçları açıklanmadığı için gençler kaygı duyuyorlar. ‘Aşı olmayanları kampüse alamam' demek, temel hak ve özgürlüğü sınırlayıcı işlem olduğu için ancak kanunla mümkün. Öğrenci böyle bir durumla karşılaşırsa dava açarsa kazanır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.