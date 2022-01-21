Öğretmen seminerleri uzaktan online mi olacak? 15 tatil öğretmen seminerleri ne zaman? Yarıyıl tatili öğretmen mesleki çalışma semineri nereden yapılacak? 15 tatilde seminer zorunlumu? 18 milyon öğrenci 6 Eylül'de yüz yüze başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. döneminin sonuna geldi. Öğrenciler gibi 1 milyon öğretmen de 1.dönem tatiline çıkmak için sabırsızlanıyor. Ancak öğretmenler 1. dönem tatilinde (sömest) seminer yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli bir duyuru geldi. MEB öğretmen mesleki çalışma semineri kapsamında Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.

Öğretmen seminerleri uzaktan online mi olacak? 15 tatil öğretmen seminerleri ne zaman? Yarıyıl tatili öğretmen mesleki çalışma semineri nereden yapılacak? 15 tatilde seminer zorunlumu? 18 milyon öğrenci 6 Eylül'de yüz yüze başlayan 2021-2022 eğitim öğretim yılının 1. döneminin sonuna geldi. Öğrenciler gibi 1 milyon öğretmen de 1.dönem tatiline çıkmak için sabırsızlanıyor. Ancak öğretmenler 1. dönem tatilinde (sömest) seminer yapılıp yapılmayacağını da merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan konuyla ilgili önemli bir duyuru geldi. MEB öğretmen mesleki çalışma semineri kapsamında Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.

Türkiye genelinde 18 milyona yakın öğrenci 21 Ocak'ta karnelerini alarak yarı yıl tatiline merhaba demeye hazırlanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Ocak 2022'de belirlenen saatlerde karnelerini alacak. Öğretmenler de öğrenciler ginbi yarı yıl tatilne çıkmanın heyecanı yaşıyor. Ancak öğretmenler her dönemde mesleki çalışma seminerlerine katıldığı biliniyor. Peki 2021-2022 yarı yıl tatilinde (15 tatili) öğrermenler seminer yapacak mı? Öğretmenler semineri okulda mı yapacak yoksa uzaktan mı yapacak?

15 tatil öğretmen seminerleri ne zaman?

Öğretmen seminerleri karnelerin dağıtılmasından sonraki hafta içi yapılması planlanıyor. 1 nilyona yakın öğretmeni ilgilendiren konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.

Yarıyıl tatili öğretmen mesleki çalışma semineri nereden yapılacak?

Öğreten hizmet içi eğitim faaliyetleri ÖBA üzerinden olacak. ÖBA hızlı ve düzenli b ir seminer programı çalışması yapıldı. Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek.

15 tatli (yarıyıl tatili) seminerine katılım zorunlu mu?

15 tatilde öğretmenlerin mesleki çalışma seminerleri online olarak yapılacak. Öğretmenler de seminerlere katılımın zorunlu olup olmadığını merak ediyor. 2021-2022 yarıyıl tatili seminerine katılmak isteğe bağlı olacaktır. Öğretmenlere zorunlu seminer uygulaması 15 tatilinde yoktur.

ÖBA'ya giriş yansıl yapılrı?

Seminerlere ÖBA platformu "www.oba.gov.tr"den giriş yapılacak. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

Öğretmen seminerleri neden yapılır?

Okullarda öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanması ve eğitim öğretiminin değerlendirmesinin yapılması hedeflenen dönemdir. Öğretmenler seminer haftasında okullarda uygulanacak kuralları, derslerin nasıl ve ne şilde işleneceği, okulların genel kuralları gibi bir çok konuyu değerlendirir ve bası sorunlara çözüm üretir. Öğretmen seminerleri yeni eğitim öğretim yılına hazırlık olarak da tanımlanabilir.