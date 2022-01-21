Öğretmenler 15 tatilde okula gidecek mi? Öğretmen seminerleri olacak mı? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı ve karnelerini alarak tatilin keyfini çıkaracak. Öğrencilerle birlikte 1 milyona yakın öğretmen de tatile çıkıp çıkmayacaklarını merak ediyor. Bilindiği üzere öğretmenler her dönem mesleki eğitimlere katılmak zorunda. Peki öğretmenler 1. dönem tatilinde seminer yapacak mı? Öğretmenler sömestr (15 tatilinde) mesleki gelişim seminerlerine katılacak mı?

Öğretmenler 15 tatilde okula gidecek mi? Öğretmen seminerleri olacak mı? Milyonlarca öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı ve karnelerini alarak tatilin keyfini çıkaracak. Öğrencilerle birlikte 1 milyona yakın öğretmen de tatile çıkıp çıkmayacaklarını merak ediyor. Bilindiği üzere öğretmenler her dönem mesleki eğitimlere katılmak zorunda. Peki öğretmenler 1. dönem tatilinde seminer yapacak mı? Öğretmenler sömestr (15 tatilinde) mesleki gelişim seminerlerine katılacak mı?

Milyonlarca öğrenci ile birlikte 1 milyon öğretmen de 2021-2022 eğitim öğretim dönemimi tamamladı. Öğretmenler dönem tatili için plan yapmaya başlamışken seminerlerin yapılıp yapılmayacağını da merak etmeye başladı. Öğretmen 15 tatil mesleki gelişim seminerlerinin olup olmayacağı binlerce öğretmen tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Öğretmenler 15 tatilde okula gidecek mi? Öğretmen seminerleri olacak mı? öğretmenler 1. dönem tatilinde seminer yapacak mı? Öğretmenler sömestr (15 tatilinde) mesleki gelişim seminerlerine katılacak mı? İşte öğretmen seminerlerine ilişkin son gelişmeler...

Öğretmenler 15 tatilde okula gidecek mi?

Öğretmenler mesleki gelişim programları kapsamında okula gitmeyecek. Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) bu sene devereye giriyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlere isteğe bağlı kapsamlı eğitim programı için yeni dijital platform Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA), ilk kez iki haftalık yarıyıl tatilinde uygulayacak.

Öğretmen seminerleri olacak mı?

Öğretmenler, kendileri için hazırlanan hizmet içi eğitim faaliyetlerine ÖBA üzerinden katılabilecek. Seminerlere katılım isteğe bağlı olacak. Seminerler, belirtilen tarih aralığında sürekli yayında olacak, internet bağlantısı olan herhangi bir yerden katılım sağlanabilecek.

ÖBA'ya nasıl giriş yapılır?

1 milyon öğretmen yeni sistem ÖBA'nın ne olduğunu ve ÖBA'ya nasıl giriş yapılacağını merak ediyor. Öncelikle ÖBA'ya girmek için "www.oba.gov.tr" adresine giriş yapmak gerekiyor. Öğretmenler MEBBİS ya da e-devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak sunulan eğitim konularından birine ya da isterlerse daha fazlasına katılabilecek. Seminerleri tamamlayan öğretmenlere "seminer katılım belgesi" MEBBİS hizmet içi eğitim modülünden e-sertifika olarak verilecek.

Seminer nedir?

Seminer, bir konuyla ilgili katılımcılara bilgi vermek amacıyla düzenlenen organizasyondur. Genelde bir ya da birkaç konuşmacı olur. Tercihe bağlı olarak seminerin sonunda konuşmacıya katılımcılar tarafından soru sorulabilmektedir. .