15 bin öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen tercih sonucu akşam mı açıklanacak? 2021 yılının Eylül ayında başlayan 15 bin öğretmen ataması süreci 31 Ocak'ta yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı ve butona basarak atama sürecini başlattı. Atama sonuçlarını merak eden binlerce öğretmen adayı da sonuçların saat kaçta, ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki 15 bin öğretmen atamaları açıklandı mı?

15 bin öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sözleşmeli öğretmen tercih sonucu akşam mı açıklanacak? 2021 yılının Eylül ayında başlayan 15 bin öğretmen ataması süreci 31 Ocak'ta yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla sona erecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı ve butona basarak atama sürecini başlattı. Atama sonuçlarını merak eden binlerce öğretmen adayı da sonuçların saat kaçta, ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki 15 bin öğretmen atamaları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarından hemen sonra yaptığı açıklama ile atama bekleyen öğretmen adaylarına müjde vermişti. Erdoğan Eylül ayında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın açıklamasından sonra atama süreci 29 Eylül'de başladı. Binlerce kişinin başvurduğu öğretmen atamalarında sona yaklaşıldı.

15 bin öğretmen atama kura sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aktılımıyla 15 bin öğretmenin ataması töreni yapıldı. Erdoğan 15 bin öğretmen atamasının kurası için yapılan atama butonuna bastı ve öğretmen atamaları tamamlandı. 15 bn öğretmen atama kura sonuçlarının öğle saatlerinden sonra e-devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Sözleşmeli öğretmen tercih sonucu akşam mı açıklanacak?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçlarının saat 12.00'den sonra sisteme yüklenmesi bekleniyor. Ancak sonuçların ne zaman saat kaçta açıklanacağına dair ise net bilgi bulunmuyor.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonucu nasıl sorgulanır?

Öğetmen atamaları saniyeler içinde sorgulanabiliyor. Bunun için yapmanız gereken çok basit. Bunun için https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresine e-devlet şifresi ile giriş yapmanız yeterli olacaktır.

Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 21 Ocak'ta eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. 31 Ocak'ta yapılacak atamalardan sonra öğretmenlerin görevlerine ikinci dönemin başında başlaması bekleniyor. İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

Atanan öğretmenlerden hangi belgeler isteniyor?

Başvurular sonrasında atamalar sırasında herhangi bir okula yerleştirilen adayların ilgili İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine göreve başlama sırasında vermeleri gereken belgeler ise şu şekildedir:

1- Kimlik Kartının (Nüfus Cüzdanı) aslı ve bir adet fotokopisi,

2-Aday tarafından başvuru esnasında sisteme girilen /beyan edilen atamaya esas olan;

a) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı örneği, ayrıca e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi. ( Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı yada onaylı örneği olmadan sadece e-devlet üzerinden alınan diploma belgesi ile göreve başlama yapılmayacaktır.)

b)Varsa pedagojik formasyon belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

c)Varsa denklik belgesi veya bu belgenin onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

d) Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; Sosyoloji bölümü mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair resmi belgenin (Transkript kabul edilmeyecektir.) aslı ya da onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

3- Askerlik Durum Belgesi, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

4- Güncel tarihli Adli Sicil Kaydını gösterir belge, (e-devlet'ten alınan barkodlu ve / veya karekodlu çıktı kabul edilmektedir.)

5- Son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf, (6 adet)

6- Mal Bildirimi

7- Etik Sözleşmesi

8- Elektronik Başvuru Formu.

9- Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi veya onaylı örneği ve bir adet fotokopisi,

10- Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü bir hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu,

11- Bakanlığımız dışındaki kurumlarda devlet memuru olarak çalışanlardan ilimize sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlar, yukarıda istenen belgelere kurumlarından istifa ettikten sonra düzenlenen hizmet cetvelini de ekleyeceklerdir.

12- İlimize ataması yapılan ve halen askerde olan sözleşmeli öğretmenler, dilekçeleri ile birlikte muhtemel terhis tarihlerine ilişkin yazıyı atandıkları İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerine göndereceklerdir.

Atanan sözleşmeli öğretmenler, yukarıda istenen belgelerle birlikte atandıkları İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine şahsen başvurarak göreve başlama talebinde bulunacaktır. İstenilen belgeleri tam olarak ibraz edenler, sözleşme yapılarak göreve başlatılacak, belgelerinde eksiklik görülenler ya da belgeleri eksik olanlar göreve başlatılmayacaktır. (Vekâleten göreve başlamalar kabul edilmeyecektir.)