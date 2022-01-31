15 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları nedir? 2022 yılında 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. Binlerce öğretmen adayı atama sonuçlarını beklerken kontenjan ve branş dağılımının da nasıl olduğu öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. 15 bin öğretmen atamalarında en çok atama İstanbul'a yapıldı. İşte 2022 öğretmen atama kadro ve branş dağılımına dair detaylar...
2022-01-31 13:08:48
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları nedir? 2022 yılında 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. Binlerce öğretmen adayı atama sonuçlarını beklerken kontenjan ve branş dağılımının da nasıl olduğu öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. 15 bin öğretmen atamalarında en çok atama İstanbul'a yapıldı. İşte 2022 öğretmen atama kadro ve branş dağılımına dair detaylar...
Cumnurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Öğretmen atamalarına ilişkin süreç eylül ayında başladı ve atamalar 31 Ocak 2022'de ilan edilecek. Atama sonuçlarını bekleyen öğretmen adaylar kontenjan ve branş dağılımlarının nasıl olduğunu merak ediyor. İşte 2022 15 bin sözleşmeli öğretmen atama ve branş dağılımları...
15 bin öğretmen ataması branş dağılımı
15 bin öğretmen atamasında en çok kadro sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Sınıf öğretmenliğini okul öncesi öğretmenliği takip etti.
2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları
İşte 15 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı;
Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi
Matematik öğretmenliği 733 kişi
Almanca öğretmenliği 171 kişi
Coğrafya öğretmenliği 185 kişi
Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi
Fizik öğretmenliği 253 kişi
İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi
Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi
Rehberlik öğretmenliği 804 kişi
Sınıf öğretmenliği 2175 kişi
Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi
Tarih öğretmenliği 262 kişi
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi
Türkçe Öğretmenliği 698 kişi
Müzik öğretmenliği 350 kişi
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi
İngilizce öğretmenliği 857 kişi
Kimya öğretmenliği 261 kişi
Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi
Felsefe öğretmenliği 149 kişi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi
Biyoloji öğretmenliği 105 kişi
Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi
Arapça öğretmenliği 314 kişi
Öğretmen atamaları nasıl sorgulanır
Öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.
Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?
Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 21 Ocak'ta eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. 31 Ocak'ta yapılacak atamalardan sonra öğretmenlerin görevlerine ikinci dönemin başında başlaması bekleniyor. İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak. .
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