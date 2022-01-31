15 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları nedir? 2022 yılında 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. Binlerce öğretmen adayı atama sonuçlarını beklerken kontenjan ve branş dağılımının da nasıl olduğu öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. 15 bin öğretmen atamalarında en çok atama İstanbul'a yapıldı. İşte 2022 öğretmen atama kadro ve branş dağılımına dair detaylar...

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı | 2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları nedir? 2022 yılında 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları 31 Ocak'ta açıklanacak. Binlerce öğretmen adayı atama sonuçlarını beklerken kontenjan ve branş dağılımının da nasıl olduğu öğretmen adayları tarafından merak ediliyor. 15 bin öğretmen atamalarında en çok atama İstanbul'a yapıldı. İşte 2022 öğretmen atama kadro ve branş dağılımına dair detaylar...

Cumnurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması yapılacağını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Öğretmen atamalarına ilişkin süreç eylül ayında başladı ve atamalar 31 Ocak 2022'de ilan edilecek. Atama sonuçlarını bekleyen öğretmen adaylar kontenjan ve branş dağılımlarının nasıl olduğunu merak ediyor. İşte 2022 15 bin sözleşmeli öğretmen atama ve branş dağılımları...

15 bin öğretmen ataması branş dağılımı

15 bin öğretmen atamasında en çok kadro sınıf öğretmenliğine ayrıldı. Sınıf öğretmenliğini okul öncesi öğretmenliği takip etti.

2022 sözleşmeli öğretmen atamaları kontenjanları

İşte 15 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı;

Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi

Matematik öğretmenliği 733 kişi

Almanca öğretmenliği 171 kişi

Coğrafya öğretmenliği 185 kişi

Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi

Fizik öğretmenliği 253 kişi

İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi

Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi

Rehberlik öğretmenliği 804 kişi

Sınıf öğretmenliği 2175 kişi

Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi

Tarih öğretmenliği 262 kişi

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi

Türkçe Öğretmenliği 698 kişi

Müzik öğretmenliği 350 kişi

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi

İngilizce öğretmenliği 857 kişi

Kimya öğretmenliği 261 kişi

Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi

Felsefe öğretmenliği 149 kişi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi

Biyoloji öğretmenliği 105 kişi

Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi

Arapça öğretmenliği 314 kişi

Öğretmen atamaları nasıl sorgulanır

Öğretmen ataması sonuçlarına https://pbs.meb.gov.tr/sonuc veya https://www.turkiye.gov.tr/milli-egitim-sozlesmeli-ogretmenlik-atama-sonucu-sorgulama adresinden e-Devlet şifresi kullanarak erişilebilecekler.

Ataması yapılan öğretmenler göreve ne zaman başlayacak?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen 21 Ocak'ta eğitim öğretim yılının birinci dönemini tamamladı. 31 Ocak'ta yapılacak atamalardan sonra öğretmenlerin görevlerine ikinci dönemin başında başlaması bekleniyor. İkinci dönem 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak. .