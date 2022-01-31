15 bin sözleşmeli öğretmen atama branş taban puanları | Sınıf öğretmeni, Okul öncesi, Matematik, Din Kültürü atama puanı kaç? sorusu şu sıralar binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor. 31 Ocak Pazartesi günü 15 bin öğretmen ataması yapıldı. Eylül 2021'de başlayan atama süreci aylar sonra atamaların yapılmasıyla sona erdi. Atama bekleyen binlerce öğretmen de atama taban puanlarının kaç olduğunu merak ediyor. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen (Sınıf öğretmeni, Okul öncesi, Matematik, Din Kültürü, Özel Eğitim, Rehberlik PDR) atama taban puanları belli oldu mu?

15 bin sözleşmeli öğretmen atama branş taban puanları | Sınıf öğretmeni, Okul öncesi, Matematik, Din Kültürü atama puanı kaç? sorusu şu sıralar binlerce öğretmen tarafından merak ediliyor. 31 Ocak Pazartesi günü 15 bin öğretmen ataması yapıldı. Eylül 2021'de başlayan atama süreci aylar sonra atamaların yapılmasıyla sona erdi. Atama bekleyen binlerce öğretmen de atama taban puanlarının kaç olduğunu merak ediyor. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen (Sınıf öğretmeni, Okul öncesi, Matematik, Din Kültürü, Özel Eğitim, Rehberlik PDR) atama taban puanları belli oldu mu?

Cumhrubaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile atama bekleyen binlerce öğretmen adayı sevindi. Erdoğan açıklamasında 15 bin öğetmen ataması yapılacağını sosyal medya heabından duyurdu. Erdoğan'ın duyurusu ile sevinen öğretmen adayları için başvurusu süreci Eylül ayında başladı. Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği atamalar ise 31 Ocak 2022 tarihinde yapıalcağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı ve atamaları başlattı.

15 bin sözleşmeli öğretmen atama branş taban puanları

Atama sonuçlarının açıklanmasını bekleyen binlerce öğretmen adayı bir yandan da atamalarda oluşan en düşük puanların kaç olduğunu merak ediyor. 15 bin öğretmen atamalarına ilşkin veriler henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı 15 bin öğretmen alımı için sözlü sınav yeri bilgisine göre oluşan taban puanları http://personel.meb.gov.tr/ internet adresi üzerinden görüntülenecek.

Sınıf öğretmeni, Okul öncesi, Matematik, Din Kültürü atama puanı kaç?

15 bin öğretmen ataması öncesi oluşan taban puanlar aşaığdaki gibiydi...

15 bin öğretmen ataması branş dağlımı

15 bin öğretmen atama sürecinde sırasıyla 2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği atamaları zirvede yer aldı. İşte 2022 15 bin öğretmen atamaları branş ve kontenjanlarına dair detaylar...

Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi

Matematik öğretmenliği 733 kişi

Almanca öğretmenliği 171 kişi

Coğrafya öğretmenliği 185 kişi

Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi

Fizik öğretmenliği 253 kişi

İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi

Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi

Rehberlik öğretmenliği 804 kişi

Sınıf öğretmenliği 2175 kişi

Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi

Tarih öğretmenliği 262 kişi

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi

Türkçe Öğretmenliği 698 kişi

Müzik öğretmenliği 350 kişi

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi

İngilizce öğretmenliği 857 kişi

Kimya öğretmenliği 261 kişi

Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi

Felsefe öğretmenliği 149 kişi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi

Biyoloji öğretmenliği 105 kişi

Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi

Arapça öğretmenliği 314 kişi

15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de,

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de,

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak.