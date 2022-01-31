15 bin öğretmen atama taban puanları | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu?
15 bin öğretmen atama taban puanları | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu? 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Binlerce öğretmen adayını sevindiren gelişmelerden sonra öğretmen adayları başvurularını yaptı, mülakatlara katıldı. 15 bin öğretmen atama süreci 31 Ocak'ta atama sonuçlarının açıklanmasıyla sona erecek. 15 bin öğretmen atamalarında branşların en düşük (tavan) atama puanları öğretmen adayları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki öğretmen atamaları taban puanları belli oldu mu?
2022-01-31 13:28:53
15 bin öğretmen atama taban puanları | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu? 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Binlerce öğretmen adayını sevindiren gelişmelerden sonra öğretmen adayları başvurularını yaptı, mülakatlara katıldı. 15 bin öğretmen atama süreci 31 Ocak'ta atama sonuçlarının açıklanmasıyla sona erecek. 15 bin öğretmen atamalarında branşların en düşük (tavan) atama puanları öğretmen adayları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki öğretmen atamaları taban puanları belli oldu mu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Bu açıklamanın arından atama süreci 27 Eylül'de başladı. Ön başvurularını yapan binlerce öğretmen adayı 31 Ocak 2022'de atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.
15 bin öğretmen atama taban puanları
15 bin öğretmen atamaları 31 Ocak 2022'de yapıldı. Öğretmen atamaları henüz ilan edilmedi. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına dair minimum atama punaları ilerleyen saatlerde ve günlerde açıklanacaktır.
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu?
Öğretmen atama taban puanları henüz belli olmadı. 31 Ocak'ta yapılan atamalarda en büyük pay İstanbul'a ayrıldı. Atamaların neredeyse yarıdan fazlası İstanbul'a yapıldı.
15 bin öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı
İşte 15 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı;
Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi
Matematik öğretmenliği 733 kişi
Almanca öğretmenliği 171 kişi
Coğrafya öğretmenliği 185 kişi
Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi
Fizik öğretmenliği 253 kişi
İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi
Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi
Rehberlik öğretmenliği 804 kişi
Sınıf öğretmenliği 2175 kişi
Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi
Tarih öğretmenliği 262 kişi
Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi
Türkçe Öğretmenliği 698 kişi
Müzik öğretmenliği 350 kişi
İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi
İngilizce öğretmenliği 857 kişi
Kimya öğretmenliği 261 kişi
Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi
Felsefe öğretmenliği 149 kişi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi
Biyoloji öğretmenliği 105 kişi
Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi
Arapça öğretmenliği 314 kişi
15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi
Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de,
Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de,
Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.
Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.
Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. .
YORUMLAR (0)