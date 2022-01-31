15 bin öğretmen atama taban puanları | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu? 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Binlerce öğretmen adayını sevindiren gelişmelerden sonra öğretmen adayları başvurularını yaptı, mülakatlara katıldı. 15 bin öğretmen atama süreci 31 Ocak'ta atama sonuçlarının açıklanmasıyla sona erecek. 15 bin öğretmen atamalarında branşların en düşük (tavan) atama puanları öğretmen adayları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki öğretmen atamaları taban puanları belli oldu mu?

15 bin öğretmen atama taban puanları | 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu? 2021 yılında yapılan öğretmen atamalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 bin öğretmen ataması daha yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Binlerce öğretmen adayını sevindiren gelişmelerden sonra öğretmen adayları başvurularını yaptı, mülakatlara katıldı. 15 bin öğretmen atama süreci 31 Ocak'ta atama sonuçlarının açıklanmasıyla sona erecek. 15 bin öğretmen atamalarında branşların en düşük (tavan) atama puanları öğretmen adayları tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki öğretmen atamaları taban puanları belli oldu mu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi. Bu açıklamanın arından atama süreci 27 Eylül'de başladı. Ön başvurularını yapan binlerce öğretmen adayı 31 Ocak 2022'de atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor.

15 bin öğretmen atama taban puanları

15 bin öğretmen atamaları 31 Ocak 2022'de yapıldı. Öğretmen atamaları henüz ilan edilmedi. 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına dair minimum atama punaları ilerleyen saatlerde ve günlerde açıklanacaktır.

15 bin sözleşmeli öğretmen ataması en düşük (minimum) puanı belli oldu mu?

Öğretmen atama taban puanları henüz belli olmadı. 31 Ocak'ta yapılan atamalarda en büyük pay İstanbul'a ayrıldı. Atamaların neredeyse yarıdan fazlası İstanbul'a yapıldı.

15 bin öğretmen ataması kontenjan ve branş dağılımı

İşte 15 bin öğretmen ataması kadro ve branş dağılımı;

Okul öncesi öğretmenliği 1302 kişi

Matematik öğretmenliği 733 kişi

Almanca öğretmenliği 171 kişi

Coğrafya öğretmenliği 185 kişi

Fen Bilimleri öğretmenliği 702 kişi

Fizik öğretmenliği 253 kişi

İlköğretim Matematik öğretmenliği 1001 kişi

Özel Eğitim öğretmenliği 1755 kişi

Rehberlik öğretmenliği 804 kişi

Sınıf öğretmenliği 2175 kişi

Sosyal Bilgiler öğretmenliği 130 kişi

Tarih öğretmenliği 262 kişi

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği 501 kişi

Türkçe Öğretmenliği 698 kişi

Müzik öğretmenliği 350 kişi

İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri öğretmenliği 238 kişi

İngilizce öğretmenliği 857 kişi

Kimya öğretmenliği 261 kişi

Görsel sanatlar öğretmenliği 180 kişi

Felsefe öğretmenliği 149 kişi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği 1030 kişi

Biyoloji öğretmenliği 105 kişi

Beden Eğitimi öğretmenliği 351 kişi

Arapça öğretmenliği 314 kişi

15 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimi

Ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri, 27 Eylül-8 Ekim'de,

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 25 Ekim'de,

Sözlü sınavlar, 12-27 Kasım'da yapılacak.

Karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları ise 12 Kasım-9 Aralık'ta alınacak ve bu adayların sözlü sınavları 13-17 Aralık'ta düzenlenecek. Sözlü sınav sonuçları 27 Aralık'ta ilan edilecek.

Öğretmen adaylarının atama tercihleri 21-26 Ocak 2022'de alınacak ve atama sonuçları 31 Ocak 2022'de açıklanacak. .