14 Şubat Sevgililer Günü sözleri | Anlamlı, Romantik Sevgililer Günü mesajları 2022 sözleri ve hediye notları neler? Sevgililer günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her 14 Şubat'ta kutlanıyor. Bu günde sevdiği kişiye sürpriz yapmak isteyen ve romantik mesajlar göndermek isteyenler internette sevgililer günü mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en yeni sevgililer günü mesajları ve anlamlı sözleri...

14 Şubat Sevgililer Günü sözleri | Anlamlı, Romantik Sevgililer Günü mesajları 2022 sözleri ve hediye notları neler? Sevgililer günü tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her 14 Şubat'ta kutlanıyor. Bu günde sevdiği kişiye sürpriz yapmak isteyen ve romantik mesajlar göndermek isteyenler internette sevgililer günü mesajlarını araştırmaya başladı. İşte en yeni sevgililer günü mesajları ve anlamlı sözleri...

Sevgilier Günü her yıl 14 Şubat'ta milyarlarca kişi tarafından kutlanıyor. Ülkemizde de milyonlarca kişi 14 Şubat'ta sevdiğine çiçekler alıyor ve onu mutlu etmeye çalışıyor. Sevdiği kişiye bir mesaj göndermek isteyenler romantik Sevgililer Günü mesajlarını internetten araştırmaya başladı.

14 Şubat Sevgililer Günü sözleri 2022

Sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin... Sevgililer günün kutlu olsun!

Ne zaman tutsam ellerini gözlerimin önünden mevsimler geçer, ne zaman gözlerin gözlerime değse samanyolundan bir yıldız düşer. Sevgililer günün kutlu olsun!

Hani gözler vardır sözleri anlatır, hani sözler vardır gözleri anlatır, bir de aşk vardır seni anlatır… Nice sevgililer günlerine minik bebeğim.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var… Sevgililer günümüz kutlu olsun!

Bugün her zamankinden farklı bir şey yapayım dedim olmadı yine sana defalarca aşık olup seni düşündüm… Sevgililer günün kutlu olsun!

Sevgilim yarınlarımın sıcak sabahı, sıcak sabahlarımın yarınlarısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun bir tanem.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum... Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun, benim artık bir gökyüzüm var..

Yedi ayrı iklimden yedi çesit arı getirseler yedi çesit arı yedi ayrı çiçeği dolaşsa yedi ayrı çiçekten bal yapsa senin kadar tatlı olamaz… İyi ki varsın!

Paylaştıkça çoğalan tek şeyin sevgimiz olduğunu hiç unutmayalım ve sevgimizi daima çoğaltalım sevgilim. Daha nice mutlu sevgililer gününe.

Beni karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

Sana yıldızlar kadar yakın olmak isterdim her baktığında beni görebilmen için, sana bulutlar kadar yakın olmak isterdim üzüldüğünde gözyaşlarını yağmur olup silebilmek için, sana sen kadar yakın olmak isterdim ki beni, seni sevdiğim kadar sevebilmen için. Sevgililer günün kutlu olsun biriciğim.

Bu dünyaya güçlü bir ebedi bağ ile girdik. Hayatımdaki varlığın, Allah'ın bana nimetidir. Seni her zaman seveceğim. Mutlu Sevgililer Günü diliyorum sevgilim.

Hayat boyunca senin yanında olmak, beni çok mutlu ediyor. Yaşım ilerledikçe seni daha çok sevmeye söz veriyorum. Gücüm oldukça söz veriyorum. Mutlu Sevgililer Günü, sevgili kocam.

Sevgililer günümüz kutlu olsun hayatımın biricik aşkı, güzel kelebeğim. Sen bana Sevgililer Günü için verilmiş en güzel hediyesin…

Romantik, Anlamlı Sevgililer Günü mesajları 2022

Sevgiyle büyüdüğümüz yaşamda daima el ele kalmak dileğimdir. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Doğan her güneşte seni içime çekmek sana sarılmak istiyorum. Nice mutlu yarınlarımıza ve nice doğacak güneşlerimize sevgilim. Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

Kimsin sen? Yaşamak isteyip de yaşayamadığım umutlarım, farkında olmadan yıllardır beklediğim mi? Kimsin sen? Sen benim sevgilimsin, sevdiğimi söyleyebildiğim.

Sen çatlayan dudağımda bir damla su, içimdeki yaşama tutkusu, avuçlarıma düşen kar tanesi, sen her şeyimsin. Seni çok seviyorum biriciğim, sevgililer günümüz kutlu olsun.

Hayatıma öyle girdin ki beni ben yaptın. Canım sevgilim, seni çok seviyorum.

Sen ve ben birer zerresi koca evrenin, savrulurken birbirimizi bulmuş gibiyiz. Ve tamamlanmak duygusuyla güneşli günlere gülümsüyoruz. Seni çok seviyorum.

Kalbin kadar ellerin de sıcak sevgilim, ellerini tutunca kalbim ısınıyor. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Sevgilim yarınlarımın romantik sabahı, romantik sabahlarımın yarınlarısın. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

Benim bu yılki hediyem sensin. Her günümü bana en güzel ve en özel şekilde yaşattıran Sevgilim! Sana minnettarım! Seni çok ama çok seviyorum.

Sana bir kelebek gönderdim yanağına aşk dolu bir buse kondursun diye. Sen de hissettin mi sevgilim? Bu ilk Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

Hayatıma sensiz bir gün asla gelmemeli ve olsaydı bile, bunun hayatımın son günü olması isterdim. Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

Aşkımızın etrafa ışık saçtığı yıllar boyunca daha nice 14 Şubatlar bizim olsun sevgilim. Seni çok seven biriciğin! Sevgililer Günümüz Kutlu Olsun!

*Seni denizdeki kumlar, gökteki yıldızlar, ormandaki ağaçlar, dünyadaki insanlar, okyanustaki sular, sahildeki martılar ve güneşin ışıklarından daha çok seviyorum. Birlikte daha güzel günlere gitmemiz dileğiyle sevgililer günün kutlu olsun!

Sana bahçeden gül değil güneşten atom koparıp getirmek istiyorum ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.

Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi... Yaşamımızın her anında birlikte olmamız dileğiyle sevgilim... Sevgililer günümüz kutlu olsun...

Parlayan her günün sabahında içimde gözlerini görebilmek aşkı olmasa, inan hiç bir şeye değmezdi yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun.

Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.

Verilebilecek en güzel hediyeydi, sevgilerin en yücesine tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanıydı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi yaşanmışlardan, duyulabilecek en ilk sıcaklık. Ve böylesi bir günde gelmesen de görmesen de sevmesen de en büyük mutluluk, sesini duyabilmek, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana...

Huzurlu ve aşkla dolu nice anılarda aşkımızın ışığı daima parlasın sevgilim. Nice 14 Şubatlarda sana aşkımı fısıldamak dileğimle…

Bahçeden gül değil, güneşten atom koparıp getirmek isterdim. Ama kalbim gibi ellerin de yanar diye korkuyorum. Sevgililer günümüz kutlu olsun.

Hayatıma sensiz bir gün asla gelmemeli ve olsaydı bile, bunun hayatımın son günü olması isterdim. SENİ ÇOK SEVİYORUM… Sevgililer Günün Kutlu olsun aşkım.

Seninle yok olur tüm dertlerim, yanındayım bak gülsün gözlerin. Sevgililer günümüz kutlu olsun güzeller güzeli, sevdalı bebeğim.

Kalbin kadar ellerin de sıcak sevgilim, ellerini tutunca kalbim ısınıyor. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım.

Hani bir kelebek yakalarsın avucunun içinde, bakmak istersin yaşıyormu diye, baksan kaçacak, sımsıkı tutsan ölecek. İşte böyle bir şey seni sevmek. Sevgililer günümüz kutlu olsun Bitanem.

Bir kuş olup gitsem, aşsam şu enginleri, varsam senin yanına. Öpsem doyasıya, koklasam seni, en büyük hediye odur bana.

En imkânsız hayalimdi, sabah seninle uyanmak. Ömrümün sonuna kadar seninle yaşamak. Sevgililer günün kutlu olsun sevdiğim.