Lisede sınıfta kalma var mı? 2021-2022 Bu yıl lisede sınıf tekrarı var mı?

Lisede sınıfta kalma var mı? Bu yıl lisede sınıf tekrarı var mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tüm sınıflarda yüz yüze olacak şekilde başladı. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimler uzaktan yapılıyordu ve sınıfta kalma uygulaması bulunmuyordu. Ancak yeni dönemde okullarda normal eğitime geçildi ve öğrenciler bu sene sınıfta kalma var mı yok mu diye araştırmaya başladı.

Lisede sınıfta kalma var mı? Bu yıl lisede sınıf tekrarı var mı? 2021-2022 eğitim öğretim dönemi tüm sınıflarda yüz yüze olacak şekilde başladı. Daha önce koronavirüs tedbirleri kapsamında eğitimler uzaktan yapılıyordu ve sınıfta kalma uygulaması bulunmuyordu. Ancak yeni dönemde okullarda normal eğitime geçildi ve öğrenciler bu sene sınıfta kalma var mı yok mu diye araştırmaya başladı.

Geçtiğimiz dönem okullarda koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim tam anlamıyla yüz yüze yapılamamıştı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ise yüz yüze eğitimler tüm okullarda, tüm sınıflarda kesintisiz, haftanın 5 günü olacak şekilde başladı. Yapılan açıklamalara göre derslerin yüz yüze olarak yıl sonuna kadar devam ettirilmesi planlanıyor. Durum böyle olunca geçtiğimiz sene uygulanan sınıf geçme kuralları da değişti. Öğrenciler bu sene sınıfta kalma var mı sorusunu sormaya başladı. Peki Lisede sınıfta kalma var mı? Bu yıl lisede sınıf tekrarı var mı?

Lisede sınıfta kalma var mı?

2021-2022 eğitim öğretim döneminde liselerde sınıfta kalma uygulaması olacak. Lisede devam zorunluluğu da bulunuyor. Okula mazeretsiz şekilde devam etmeyen öğrenciler sınırı ştıklarında sınıf tekrarı yapacaklardır. Ayrıca lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yıl sonu ortalaması 50'nin altında olanlar ve 3 dersten kalan öğrenci doğrudan sınıf tekrarı yapacak.

2021-2022 Bu yıl lisede sınıf tekrarı var mı?

İlk okullar hariç tüm sınıflarda ve sınıfta kalma uygulaması var. Yüze eğitimlerin bşlamasıyla haftanın 5 günü okula gidilecek. Okullarda devam zorunluluğu uygulanıyor. 5, 6, 7 ve 8.sınıflarda ise bir dersten yılsonu puanı 45'ten az olan öğrencinin sınıfı geçme ya da kalma durumu şube öğretmenler kurulu kararına göre belirleniyor. Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını sebebiyle ortaokullarda sınıfta kalma uygulanmamıştı. 2021-2022 eğitim öğretil yılında 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda yılsonu ortalaması 50'nin altında olan ve 3 dersten zayıfı olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

İlkokullarda sınıfta kalma var mı?

İlokul kademesinin tüm sınıflarında sınıfta kalma yok. İlkokulda sınıfta kalma belli şartlar doğrultusunda velinin talebi ile gerçekleşir.

Bakan Selçuk'tan sınıfta kalma açıklaması

Eski Milli Eğitim Bakan Ziya Selçuk okullarda sınıfta kalmanın yeniden gelebileceğini açıklamıştı. Selçuk açıklamasında “Dört işlemi bilmeden lise bitiriliyor. Eğitimde kalitenin daha da düşmemesi için bu sisteme son veriyoruz.” dedi.

Sınıfta kalma nedir?

Yıl sonu başarı puanını yakalayamayan ve devamsızlık sınırını aşanlar sınıf tekrarı yapar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.