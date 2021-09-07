İlkokulda sınıfta kalma (sınıf tekrarı) var mı? İlkokulda devamsızlık var mı?

İlkokulda sınıfta kalma (sınıf tekrarı) var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen yüz yüze eğitimler tüm sınıflarda 6 Eylül'de yeniden başladı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilkokul öğrenciler de haftanın 5 günü sınıflarda yerlerini alacaklar. Peki İlkokulda devamsızlık var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada okullarda yüz yüze eğitimlere katılmanın zorunlu olduğundan bahsetti. Çocuklarını okula gönderen aileler bu sene sınıfta kalma var mı sorusuna yanıt arıyor.

İlkokulda sınıfta kalma (sınıf tekrarı) var mı? Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre ara verilen yüz yüze eğitimler tüm sınıflarda 6 Eylül'de yeniden başladı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde ilkokul öğrenciler de haftanın 5 günü sınıflarda yerlerini alacaklar. Peki İlkokulda devamsızlık var mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada okullarda yüz yüze eğitimlere katılmanın zorunlu olduğundan bahsetti. Çocuklarını okula gönderen aileler bu sene sınıfta kalma var mı sorusuna yanıt arıyor.

İlkokulda devamsızlık var mı?

Nuran Çakmakçı'nın sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullarda derselere katılmanın zorunlu olup olmadığına açıklık getirdi. Özer yaptığı açıklamada şunları söyledi: Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler. Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan “evde eğitim” kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak. Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek.

İlkokulda sınıfta kalma (sınıf tekrarı) var mı?

İlkokula giden öğrenciler için sınıfta kalma sistemi uygulanmıyor. İkokul 1,2,3 ve 4. sınıflarda sınıfta kalma yok.

İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.

Okula hiç devam etmeyen öğrenciler ve ilkokul haftalık ders çizelgesindeki tüm derslerden puanı girilmeyen öğrenciler ile bu Yönetmeliğin 27 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen mazeretler dışında okula en az bir dönem devam etmeyen öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılır.

Ortaokul ve liselerde sınıfta kalma var mı?

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk, 2020 - 2021 eğitim ve öğretim döneminde ortaokul ve liselerde sınıfta kalmanın yeniden getireceğini açıkladı. Sınıf tekrarının kaldırılmasıyla eğitimde seviye düşüklüğüne nedne olduğunu, öğrencilerin dört işlem bilmeden okulu tamamladıklarını belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.