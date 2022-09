10. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları (A-B Grubu) 2022 | 10 sınıf bursluluk sınavı soru kitapçığı-cevap anahtarı açıklandı mı? PDF İndir

10. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022 sınava giren binlerce öğrenci tarafından araştırılmaya başlandı. 2022 yılında yapılan İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınavın tamamlanmasının üzerinden günler geçti ve 10 sınıf bursluluk sınavı soru kitapçığı-cevap anahtarı açıklandı mı? sorusu en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanmasını beklemeden kaç puan adlıklarını hesaplamak isteyenler bursluluk sınavı soruları ve cevaplarını incelemek istiyor.

(A-B Grubu) 10. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022 | 10 sınıf bursluluk sınavı soru kitapçığı-cevap anahtarı açıklandı mı? Son zamanlar artan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle on binlerce öğrenci 2022-2023 eğitim öğretim dönemine burs alarak başlamak istiyor. Devlet ve kamu kurumları tarafından verilen bursların yanında özel sektör tarfından verilen burslara da talep oldukça fazla. 2022-2023 eğitim öğretim dönemi için MEB de on binlerce öğrenciye burs desteği sağlıyor. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilere verilen burs ile eğitim hayatının bir nebze de olsa daha rahat geçmesi hedefleniyor. 4 Eylül'de yapılan İOKBS bursluluk sınavına bu sene katılım oldukça fazlaydı.

10. sınıf İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022 (A-B Grubu)

4 Eylül Pazar günü yapılan ve yüz binlerce öğrencinin katıldığı bursluluk sınavı saat 10.00'da başladı ve 12.00'de sona erdi. A ve B grubunda iki farklı kitapçıkta 100 sorunun sorulduğu sınavda ter döken adaylar burs alarak eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat devam ettirmek istiyor. Lise 10. sınıf öğrencilerinin de yoğun olarak katıldığı İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları MEB tarafından henüz açıklannadı.

10 sınıf bursluluk sınavı soru kitapçığı-cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?

İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül Pazar günü yapıldı. Geçen sene yapılan sınavın soru kitapçığı ve cevap anahtarı 3 gün sonra MEB'in sitesinden yayınlanmıştı. Bu sene de İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevaplarının 7 Eylül ile 8 Eylül arasında açıklanması bekleniyor. MEB'in duyuruları yakından takip edilerek soruların ve cevapların yayınlandığından haberdar olabilirsiniz.

İOKBS bursluluk sınavına en geç kaçta girilir?

Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacak ve bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir. Sınav güvenliğinin sağlanması için sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan sınav salonu terk edilmeyecektir. Sınav bitimine 15 dakika kala hiçbir öğrenci sınav salonundan çıkmayacaktır.

İOKBS bursluluk sınavı hangi durumlarda geçersiz olur?

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması veya zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cüzdan, cep telefonu, telsiz, radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Sınav kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,

ı. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi”nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.