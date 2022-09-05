5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022 | 5.sınıf İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı? (6-7-8-9-10-11. sınıf)

5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022 | Eylül ayının 4'ünde yapılan İOKBS bursluluk sınavının ardından öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasını beklemeye başladı. Özellikle 5. sınıftan geniş katılımın olduğu bursluluk sınavında öğrenciler 5.sınıf İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı? soruların yanıt arıyor. MEB bursluluk sınavı sonuçlarını 23 Eylül'de açıklayacak. Peki İOKBS soruları ve cevapları MEB tarafından ne zaman açıklanacak?

5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022 | Eylül ayının 4'ünde yapılan İOKBS bursluluk sınavının ardından öğrenciler soru kitapçığı ve cevap anahtarının açıklanmasını beklemeye başladı. Özellikle 5. sınıftan geniş katılımın olduğu bursluluk sınavında öğrenciler 5.sınıf İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı? soruların yanıt arıyor. MEB bursluluk sınavı sonuçlarını 23 Eylül'de açıklayacak. Peki İOKBS soruları ve cevapları MEB tarafından ne zaman açıklanacak?

MEB tarafından yapılan 2022 İOKBS bursluluk sınavının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarları merakla bekleniyor. Son zamanlarda artan hayat pahalılığı en çok da öğrencileri ve çocuğu okula giden aileleri etkiledi. Son bir yılda kırtasiye masrafları katlanan aileler çocukları için burs aramaya başladı. Maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için MEB tarafından yapılan ve onlara burs desteği verilmesini sağlayan İOKBS busluluk sınavının soruları ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığı internette araştırılmaya başlandı.

5. sınıf bursluluk sınavı soruları ve cevapları 2022

5. sınıfların katıldığı İOKBS buslulul sınavına sorular ve cevaplar pek çok öğrenci ve veli tarafından merak ediliyor. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfların katıldığı İOKBS bursluluk sınavı 4 Eylül'de yapıldı. 10.00'da başlayan sınav 120 dakika sonra yani 12.00'de bitti. İOKBS bursluluk sınavına katılan 5. sınıf öğrencileri gibi diğer sınıflar için de soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz MEB tarafından yayınlanmadı.

5.sınıf İOKBS bursluluk sınavı soru kitapçığı cevap anahtarı açıklandı mı?

4 Eylül 2022 tarihinde yapılan 2022 bursluluk sınavına 5. sınıf öğrencileri de katıldı. İOKBS bursluluk sınavı soruları ve cevapları henüz açıklanmadı. 2021 yılında 5 Eylül'da yapılan sınavın soruları ve cevapları 8 Eylül'de MEB tarafından duyurulmuştu. 2022'de 4 Eylül'de yapılan bursluluk sınavının soru kütapçığı ve cevap anahtarının en geç 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

İOKBS 2022 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022 İOKBS bursları 23 Eylül'de açıklanması bekleniyor. Sonuçlar http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

Bursluluk sıanvına kimler başvurabilir?

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (onsekizbinyüzaltmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.