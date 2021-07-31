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1 Top dondurma kaç kalori? 1 top sade dondurma kaç gram?
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1 Top dondurma kaç kalori? 1 top sade dondurma kaç gram?

1 Top dondurma kaç kalori? 1 top sade dondurma kaç gram? Hem lezzetli oluşu hem de serinletici etkisinden dolayı dondurma tüketimi yaz aylarında artıyor. Dondurma içeriğindeki süt ve meyve parçacıkları ile sağlıklı bir ürün olarak belirtiliyor. Diyet yapanlar için de ara ara önerilen dondurmanın 1 topu kaç kalori?

50 Dakika Önce
2021-07-31 13:37:37
1 Top dondurma kaç kalori? 1 top sade dondurma kaç gram?

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1 Top dondurma kaç kalori? 1 top sade dondurma kaç gram? Hem lezzetli oluşu hem de serinletici etkisinden dolayı dondurma tüketimi yaz aylarında artıyor. Dondurma içeriğindeki süt ve meyve parçacıkları ile sağlıklı bir ürün olarak belirtiliyor. Diyet yapanlar için de ara ara önerilen dondurmanın 1 topu kaç kalori?

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurma herkes herkes tarafından sevilerek yeniliyor. İçindeki yüksek besin değeri ile sağlıklı besinler arasında yer alan dondurmanın 1 topunun kaç kolri olduğu diyet yapanlar tarafından araştırılıyor.

1 Top dondurma kaç kalori?

1 top dondurma 104 kalori değerindedir. Normal dondurma külahının kalorisi ise 20'dir

1 top çikolatalı dondurma ise 86 kaloridir.

100 gram sade dondurma yaklaşık 190 kaloridir

1 çorba kaşığı sade dondurma ise 52 kaloridir

Dondurma nedir?

Dondurma, içine şeker katılmış çeşitli meyve suları ya da sütten soğutmak suretiyle elde edilen soğuk bir tatlıdır. Eş anlamlısı buzkaymak sözcüğüdür.

El ile ya da elektrikli makinelerde yapılabildiği gibi dondurma buzdolapları ile de hazırlanabilir. 100 g dondurma 100-200 kalori verir. A, B, D vitaminleriyle, kalsiyum, yağ, protein ve fosfor yönünden zengin bir gıdadır. Artık piyasada hemen her çeşidi olan dondurmaları servise hazır paket şeklinde her mevsimde bulmak oldukça kolaydır. Yaz kış yenilmesi tavsiye edilir. Her çeşit kuru ve yaş meyve ile hazırlandığı gibi cevizli, fıstıklı, çikolatalı, karamelli vb. olan çeşitleri piyasada sıklıkla tüketilmektedir. Dondurmalar elle ve makine yardımı ile yapılabilir. Ancak dondurmacılığı bir meslek haline getirmiş ustalar hâlen döverek hazırladıkları dondurmalarının sırlarını gizli tutmaya devam etmektedir. Bazı yörelere has dondurmalar örneğin Kahramanmaraş Dondurması hala gizemini korumaktadır. Kendine has dondurması olan ülkeler vardır. Birleşik Krallık, Japonya, Finlandiya, Yunanistan, Yeni Zelanda, Avustralya, Almanya ve İtalya'nın yanı sıra Türkiye'de de Kahramanmaraş, dondurması ile ünlüdür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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