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Borsa İstanbul Grubu'ndan 100 bin fidan bağışı

Borsa İstanbul Grubu, ormanların yeniden yeşertilmesi çalışmaları çerçevesinde kullanılmak üzere 100 bin fidan bağışladı.

43 Dakika Önce
2021-07-31 13:43:47
Borsa İstanbul Grubu'ndan 100 bin fidan bağışı

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Borsa İstanbul'un Twitter adresinde yer alan paylaşımda, her bir çalışan için 100 adet olmak üzere 1 milyon TL tutarında, 100 bin adet fidan bağışında bulunulacağı bildirildi.

Açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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