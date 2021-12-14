31 Aralık Cuma okul var mı? 31 Aralık'ta okullar açık mı? 31 Aralık yarım gün mü? 2021'in son günlerine girildi ve yeni yıl planları şimdiden yapılmaya başlandı. 2022 yılbaşı 31 Aralık Cuma ve 1 Ocak Cumartesi günlerine denk geliyor. Durum böyle olunca yılbaşında kaç gün tatil olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Öğrenciler de 31 Aralık'ta okulların açık olup olmayacağını araştırıyor.

31 Aralık Cuma okul var mı? 31 Aralık'ta okullar açık mı? 31 Aralık yarım gün mü? 2021'in son günlerine girildi ve yeni yıl planları şimdiden yapılmaya başlandı. 2022 yılbaşı 31 Aralık Cuma ve 1 Ocak Cumartesi günlerine denk geliyor. Durum böyle olunca yılbaşında kaç gün tatil olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Öğrenciler de 31 Aralık'ta okulların açık olup olmayacağını araştırıyor.

Dünyada ve ülkmizde milyonlarca kişi yılbnaşı için hzırlıklara şimdiden başladı. Yei yıl için tatil planı yapmayı düşünenler ise yılbaşında kaç gün tatil olacağını okulların açık olup olmayacağını merak ediyor. 31 Aralık Cuma günü 31 Aralık Cuma okul var mı? 31 Aralık'ta okullar açık mı? 31 Aralık yarım gün mü? sorusu pek çok öğrenci ve veli tarafından soruoluyor.

31 Aralık'ta okul var mı?

Yılbaşı tatili haftasonuna denk geldiği için okullar da 31 Aralık'ta açık olacak ve tam gün eğitim olacak.

31 Aralık'ta okullar açık mı?

31 Aralık Cuma günü tüm resmi okullar ve özel okullar açık olacak. Okullarda eğitimler tam zamanlı ve kesintisiz olarak yapılacak.

31 Aralık 2021 yarım gün mü?

Tüm iş kollarında ve tüm eğitim kurumlarında 31 Aralık cuma günü tam gün olarak uygulanacak.

31 Aralık Cuma tatil mi?

2021'i 2022'ye bağlayan yılbaşı günü 31 Aralık Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşı tatilleri ülkemizde 1 Ocak günüdür. Ancak 1 Ocak hafta sonuna geldiği için yılbaşı tatili bulunmuyor. 31 Aralık Cuma günü ise normal mesai saati uygulanacak.

2021 resmi tatiller

01.01.2021 Yeni Yıl Tatili

23.04.2021 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01.05.2021 Emek ve Dayanışma Günü

12.05.2021 Ramazan Bayramı Arifesi

13.05.2021 Ramazan Bayramı

14.05.2021 Ramazan Bayramı

15.05.2021 Ramazan Bayramı

19.05.2021 Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15.07.2021 Demokrasi ve Milli Birlik Günü

19.07.2021 Kurban Bayramı Arifesi

20.07.2021 Kurban Bayramı

21.07.2021 Kurban Bayramı

22.07.2021 Kurban Bayramı

23.07.2021 Kurban Bayramı

30.08.2021 Zafer Bayramı

28.10.2021 Cumhuriyet Bayramı

29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı

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