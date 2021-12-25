31 aralık tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi yarım gün mü? Sokağa çıkma yasağı var mı?

31 Aralık tatil mi? Yıl sonunda tatil olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Vatandaşlar yıl sonunda tatil mi yarım gün mü olacak açıklamalarını bekliyor. İşte 31 Aralık 2021 açıklamaları...

31 Aralık tatil mi? Yıl sonunda tatil olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Vatandaşlar yıl sonunda tatil mi yarım gün mü olacak açıklamalarını bekliyor. İşte 31 Aralık 2021 açıklamaları...

31 aralık tatil mi?

2022 yılının ilk günü 1 Ocak Cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık ise Cuma gününe denk geliyor. 1 Ocak her yıl tatil oluyor. Bu yıl tatil hafta sonuna denk geldiği için kısa sürecek.

31 Aralık Cuma günü mevzuatta yer almadığı için tatil değil fakat 1 Ocak Cumartesi tatil olacak.

Sokağa çıkma yasağı var mı?

Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında tatil yapılan 31 Aralık ve 1 Ocak günleri için bu yıl sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.