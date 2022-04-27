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TIMETURK / GENEL / 1 Mayıs Arife günü Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara EGO otobüs, metro arefe günü bedava mı ücretli mi? 1 Mayıs Arife Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

1 Mayıs Arife günü Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara EGO otobüs, metro arefe günü bedava mı ücretli mi? 1 Mayıs Arife Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

1 Mayıs Arife günü Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara EGO otobüs, metro arefe günü bedava mı ücretli mi? 1 Mayıs Arife Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramı arifesinde Ankara'da EGO otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. 2022 senesinde Ramazan bayramı arefesi resmi tatil günlerinden olan 1 Mayıs'a denk geldi. Ankara'da arife günü ailesiyle gezintiye çıkmak isteyenler Ankara EGO 1 Mayıs Arefe günü otobüsler bedava mı sorusuna yanıt arıyor.

2 Saat Önce
2022-04-27 14:49:06
1 Mayıs Arife günü Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara EGO otobüs, metro arefe günü bedava mı ücretli mi? 1 Mayıs Arife Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

1 Mayıs Arife günü Ankara'da otobüsler ücretsiz mi? Ankara EGO otobüs, metro arefe günü bedava mı ücretli mi? 1 Mayıs Arife Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi? Ankara'da yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramı arifesinde Ankara'da EGO otobüslerinin ücretsiz olup olmadığını merak edip araştırmaya başladı. 2022 senesinde Ramazan bayramı arefesi resmi tatil günlerinden olan 1 Mayıs'a denk geldi. Ankara'da arife günü ailesiyle gezintiye çıkmak isteyenler Ankara EGO 1 Mayıs Arefe günü otobüsler bedava mı sorusuna yanıt arıyor.

Ankara'da yaşayan milyonlarca kişi Ramazan bayramı arefesinde şehir içi toplu taşımaların ücretli mi yoksa paralı mı olduğunu merak ediyor. Ramazan bayramı tatilin kaç gün olacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmemişken vatandaşlar tatil planlarını da yapmaya başladı. Ankara'da yaşayanlar memleketlerine seyehat etmek için bavullarını şimdiden topladı. Anakra'da kalacak olanlar da 1 Mayıs arefe günü ve Ramazan bayramında Ankara'da EGO otobüslerinin üceretsiz olup olmadığını araştırıyor.

1 Mayıs Arife günü Ankara'da otobüsler ücretsiz mi?

Ankara'da 1 Mayıs'ta EGO otobüslerinin, metronun ve ANKARAY'ın ücretsiz olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ankara'da arife günü ulaşımın ücretli olması bekleniyor.

Ankara EGO otobüs, metro arefe günü bedava mı ücretli mi?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden EGO otobüs seferleri ile ilgili açıklama geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik hizmetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacağını duyurdu. Yapılan duyuruda arife gününün ücretsiz olmasından bahsedilmedi.

1 Mayıs Arife Ankara'da toplu taşıma ücretsiz mi?

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, bayram boyunca saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğü'ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

EGO nedir?

Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, Ankara'da Ulaşım hizmetleri veren Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir kuruluştur. 1 Ocak 1950'de Belediye Otobüs İdaresi bünyesine dâhil edilmiştir. 1950-2001 yılları arasında Ankara'ya havagazı (1990'lardan sonra doğalgaz[kaynak belirtilmeli]) ve elektrik dağıtımı da yapan kuruluş, bu hizmetlerin özelleştirilmesi ile birlikte günümüzde sadece otobüs ve raylı sistem ile şehir içi toplu ulaşımı hizmeti vermektedir.

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