1 Mayıs Arife günü İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? İstanbul 1 Mayıs İETT otobüs, metrobüs arefe bedava mı ücretli mi? Arife İETT saat kaçtan sonra ücretsiz? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını yaptı. İstanbul'da kalacak olanlar da şehir içinde ailesiyle gezinti yapmak istiyor. 2022 yılında Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne denk geliyor. 1 Mayıs resmi tatil olması bakımından da vatandaşlar arefe günü İstanbul'da ETT otobüslerinin ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğunu merak ediyor.

1 Mayıs Arife günü İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? İstanbul 1 Mayıs İETT otobüs, metrobüs arefe bedava mı ücretli mi? Arife İETT saat kaçtan sonra ücretsiz? soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Ramazan bayramına sayılı günler kala vatandaşlar tatil planlarını yaptı. İstanbul'da kalacak olanlar da şehir içinde ailesiyle gezinti yapmak istiyor. 2022 yılında Ramazan bayramı arifesi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne denk geliyor. 1 Mayıs resmi tatil olması bakımından da vatandaşlar arefe günü İstanbul'da ETT otobüslerinin ücretsiz mi yoksa paralı mı olduğunu merak ediyor.

Ramazan bayramı areifesini İstanbul'da geçirecek olanlar, 1 Mayıs'ta işe gidip gelecek olan vatandaşlar İETT otobüs, metrobüs ve metro seferlerinin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olacağını araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da bayram arifelerinde toplu taşıma ücretsiz olarak hizmet vermişti. 1 Mayıs resmi tatile denk gelen arife gününde İETT seferlerine dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

1 Mayıs Arife günü İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıllarda yaptığı duyuru ile vatandaşların kafasındaki soru işaretlerini gidermişti. İBB'den yapılan açıklamada tüm dini ve resmi bayramları ile sınav günleri ve okul açılışında ücretsiz hizmet vereceği belirtilmişti. 2022 yılında da dini bayramlarda ve resmi bayramlarda İETT otobüs, metrobüs ve metrolar ücretsiz olacak.

İstanbul 1 Mayıs İETT otobüs, metrobüs arefe bedava mı ücretli mi?

İstanbul'da Arife günü yani 1 Mayıs'ta İETT otobüslerinin ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor. İETT tarafından ücretsiz hizmet verilecek günler şöyle,

1 Ocak 2020 (Yılbaşı),

23 Nisan (Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı)

1 Mayıs (Emek ve Dayanışma Günü)

19 Mayıs (Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı)

24-25-26 Mayıs (Ramazan Bayramı - 3 Gün)

15 Temmuz (Demokrasi ve Özgürlükler Günü)

31 Temmuz - 3 Ağustos (Kurban Bayramı - 4 Gün)

30 Ağustos (Zafer Bayramı)

29 Ekim (Cumhuriyet Bayramı)

2020 Okul Açılış Günü (Eylül)

ÖSYM Sınavları - YKS, YGS, TYT, AYT (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

AÖF Sınavları (Öğrenci ve görevlilere sınav saatlerinde)

İstanbul'da bayramda İETT otobüsleri ücretsiz mi?

İstanbul'da Ramazan bayramı süresince İETT seferlerinin vatandaşlara ücretsiz olması bekleniyor. İstanbulkart ile geçiş yapan vatandaşlardan Ramazan bayramında ücret alınmayacak. 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

1939 yılında muhtelif şirketleri millîleştiren 3645 sayılı yasa ile "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü" adı altında bugünkü statüsüne kavuştu. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredildi. 1961'de işletmeye alınan troleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verdi. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle birlikte Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'na devredildi. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdi. Bugün yalnızca kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İETT, otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında özel halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yönetim, işletme ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (metro ve tramvay) bir bölümünün (Eminönü - Kabataş, Sultançiftliği - Edirnekapı, Edirnekapı - Topkapı, Otogar - Başakşehir) yapımını da üstlenmiştir.