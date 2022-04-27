İstanbul'da bayramda İETT otobüsleri ücretsiz mi? Ramazan bayramı İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş havaların da güzel olmasıyla şehir içinde ailesiyle gezmek isteyenler İETT otobüslerinin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu araştırıyor. Ramazan bayramı günlerinde belediyelere bağlı toplu taşımaların ücretsiz olması bekleniyor.

İstanbul'da bayramda İETT otobüsleri ücretsiz mi? Ramazan bayramı İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs bedava mı? İstanbul'da otobüsler ücretsiz mi? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. İstanbul'da yaşayan milyonlarca vatandaş havaların da güzel olmasıyla şehir içinde ailesiyle gezmek isteyenler İETT otobüslerinin ücretsiz mi yoksa ücretli mi olduğunu araştırıyor. Ramazan bayramı günlerinde belediyelere bağlı toplu taşımaların ücretsiz olması bekleniyor.

Milyonlarca vatandaş Ramazan bayramında köprü, otoyol ve belediye ulaşımlarının ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. 2022 yılında Ramazan bayramı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara Resmi Gazete'de yer aldı. Buna göre hangi yollların ve köprülerin ücretsiz olduğu belirlendi.

İstanbul'da bayramda İETT otobüsleri ücretsiz mi?

İstanbul'da Ramazan bayramı süresince İETT seferlerinin vatandaşlara ücretsiz olması bekleniyor. İstanbulkart ile geçiş yapan vatandaşlardan Ramazan bayramında ücret alınmayacak. 2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.

Ramazan bayramı İstanbul'da otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

Ramazan bayramında havaların da güzel olmasıyla milyonlarca kişi ailesiyle birlikte İstanbul'un tadını çıkarmak istiyor. İstanbul'da Ramazan bayramında tobüs, metro, metrobüs seferlerinin ücretsiz olması bekleniyor. Konuya ilşkin İETT'den henüz bir duyuru gelmedi.

İstanbul'da bayramda Marmaray ücretsiz mi?

Bayram süresince 2 Mayıs saat 00.00'dan itibaren Marmaray seferlerinin de ücretsiz olacağı açıklandı.

Bayramda hang yollar ücretsiz?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle 30 Mayıs saat 00.00'dan 5 Mayıs saat 07.00'ye kadar, 'yap-işlet-devret' modeliyle yapılan projeler hariç, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

İETT nedir?

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri veya resmî kısaltmasıyla İETT, İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma hizmeti veren kuruluştur.

1939 yılında muhtelif şirketleri millîleştiren 3645 sayılı yasa ile "İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Umum Müdürlüğü" adı altında bugünkü statüsüne kavuştu. 1945 yılında Yedikule ve Kurbağalıdere havagazı fabrikaları ile bu fabrikaların beslediği İstanbul ve Anadolu havagazı dağıtım sistemleri İETT'ye devredildi. 1961'de işletmeye alınan troleybüsler, 1984'e kadar İstanbullulara hizmet verdi. 1982 yılında çıkarılan bir yasa ile tüm elektrik hizmetleri, hak ve vecibeleriyle birlikte Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)'na devredildi. Daha sonra 1993 yılında havagazı üretim ve dağıtım faaliyetleri sona erdi. Bugün yalnızca kent içi toplu taşıma hizmeti sunan İETT, otobüs, tramvay ve tünel işletmeciliğinin yanında özel halk otobüsleri ve İstanbul Ulaşım A.Ş.'nin yönetim, işletme ve denetiminden sorumludur. İETT ayrıca İstanbul'daki raylı sistemlerin (metro ve tramvay) bir bölümünün (Eminönü - Kabataş, Sultançiftliği - Edirnekapı, Edirnekapı - Topkapı, Otogar - Başakşehir) yapımını da üstlenmiştir.

İETT araç sayısı

BMC 375

BMC Procity 48

Mercedes Citaro (Solo) 392

Meredes Citaro (Körüklü) 99

Mercedes Capacity (Körüklü) 249

Mercedes Conecto (Körüklü) 217

Phileas (Körüklü) 49

Otokar Kent 290 LF 898

Karsan BM Avancity S (Körüklü) 299

Karsan BM Avancity+CNG 239

Mercedes Conecto G 174

TOPLAM: 3039