Fransız komedyen Türkiye’den siyasi sığınma talep edecek

Komedyen Dieudonne M’Bala, Fransa’da ölüm tehditleri aldığını belirterek Türkiye’den siyasi sığınma talep edeceğini söyledi.

Fransa'da Kamerunlu baba ve Fransız annenin çocuğu olarak 1966'da dünyaya gelen Dieudonne M'Bala, başta Afrikalı göçmenlerin sorunları olmak üzere toplumsal eleştiriye dayalı komedi gösterileriyle tanınıyor.

Skeçlerinde kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı gerekçesiyle hakkında birçok defa "hakaret ve ırkçılık" suçlamalarıyla dava açılan M'Bala, siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bazı çevrelerin kendisini sürekli tehdit ettiğini, gösterilerinin engellendiğini ve kişilik haklarına saldırıldığını savundu. Türkiye'ye sığınma başvurusu yapmak için hukuki hazırlıkları tamamlamak üzere olduğunu dile getiren M'Bala, şöyle devam etti:

"Artık Fransa'da ifade özgürlüğü yok. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yapılıyor ve bunlar devlet desteği alıyor. Charlie Hebdo gibi. Ama benim gösterilerimi yasaklıyorlar. Onları rahatsız etmeyen, amaçlarına hizmet eden komedyenler var. Bunlar propaganda sanatçıları. Fransa Başbakanı gösteri yapamamam için her şeyi yapıyor. Charlie Hebdo dergisi beni maymun, beyni olmayan insan gibi çiziyor.

"KENDİMİ TÜRKİYE'DE FRANSA'DAN DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mektup hazırlıyorum. Ülkeniz ifade özgürlüğünü anayasal olarak koruma altına almış. Bunun için siyasi sığınma talebinde Türkiye'yi tercih ettim. İstanbul'da sokaklarda Paris'e göre daha az problem olduğunu hissediyorum. Kendimi Türkiye'de Fransa'dan daha rahat hissediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.