DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

Fransız komedyen Türkiye’den siyasi sığınma talep edecek

Komedyen Dieudonne M’Bala, Fransa’da ölüm tehditleri aldığını belirterek Türkiye’den siyasi sığınma talep edeceğini söyledi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
22.04.2021 09:06:31
Fransız komedyen Türkiye’den siyasi sığınma talep edecek

Fransa'da Kamerunlu baba ve Fransız annenin çocuğu olarak 1966'da dünyaya gelen Dieudonne M'Bala, başta Afrikalı göçmenlerin sorunları olmak üzere toplumsal eleştiriye dayalı komedi gösterileriyle tanınıyor.

Skeçlerinde kullandığı sözlerin ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı gerekçesiyle hakkında birçok defa "hakaret ve ırkçılık" suçlamalarıyla dava açılan M'Bala, siyasetçilerin de aralarında bulunduğu bazı çevrelerin kendisini sürekli tehdit ettiğini, gösterilerinin engellendiğini ve kişilik haklarına saldırıldığını savundu. Türkiye'ye sığınma başvurusu yapmak için hukuki hazırlıkları tamamlamak üzere olduğunu dile getiren M'Bala, şöyle devam etti:

"Artık Fransa'da ifade özgürlüğü yok. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yapılıyor ve bunlar devlet desteği alıyor. Charlie Hebdo gibi. Ama benim gösterilerimi yasaklıyorlar. Onları rahatsız etmeyen, amaçlarına hizmet eden komedyenler var. Bunlar propaganda sanatçıları. Fransa Başbakanı gösteri yapamamam için her şeyi yapıyor. Charlie Hebdo dergisi beni maymun, beyni olmayan insan gibi çiziyor.

"KENDİMİ TÜRKİYE'DE FRANSA'DAN DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açık bir mektup hazırlıyorum. Ülkeniz ifade özgürlüğünü anayasal olarak koruma altına almış. Bunun için siyasi sığınma talebinde Türkiye'yi tercih ettim. İstanbul'da sokaklarda Paris'e göre daha az problem olduğunu hissediyorum. Kendimi Türkiye'de Fransa'dan daha rahat hissediyorum."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

İbrahim Yılmaz

Gel kardeşim buraya yıkama,yağlama, dalkavuklukÖzgürlüğü var el üstünde tutulurdu.Aksini yaparsan yağmurdan kaçarken doluya tutulursun.

Görüş Bildir Bizimle Paylaş