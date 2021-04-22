''Thodex'in kurucusu Özer, 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtı''

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarla (kripto varlık) İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıktığı iddia edildi.

Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre yaklaşık 391 bin tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Farik Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

2 MİLYAR DOLAR BUHARLAŞTI

Bir kripto para alım satım platformu olan Thodex'de 400 bin kişinin hesabının bulunduğunu ve bunlardan 391 bininin aktif hesap olduğunu kaydeden Özer, "Borsada aylık 100 milyar lira yani yaklaşık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olduğunu öğrendik. Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir paranın buharlaştığını hesaplıyoruz. Bu cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık vakası" diye konuştu.

ŞİRKET ORTAKLIK İÇİN 4-5 GÜN SÜRE İSTEDİ

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter, Instagram hesaplarını kapattı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacağını duyurdu.

Kısa süre önce 2 milyon adet Dogecoin dağıtma kararı açıklayan şirketin bu dağıtımı gerçekleştireceği hafta aksaklıklar yaşanmaya başladı. Para yatırma, çekme ve transfer işlemlerinde sıkıntı söz konusu oldu.

Günlerce süren bu sıkıntı üzerine şirket 19 Nisan'da hem sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından "Dogecoin Bakım Çalışması Hakkında Önemli Bilgilendirme" şeklinde bir açıklama yayınladı.

Açıklamada Doge işlemlerinde kısa süreli bir bakım çalışması gerçekleştirdikleri bilgisine yer verildi. Planlı bir bakım olduğu ve akşam 20.00'de başlayarak 6 saat süreceği bilgisi de paylaşıldı. Kullanıcılar sürenin dolduğu gece saat 02.00'den sonra da hesaplarına ulaşamadı.

Dün ise kullanıcılar boş bir sayfayla karşılaştı. Tepkiler çığ gibi büyüyence şirketten sabah saatlerinde yeni bir açıklama daha geldi. Bu açıklamada ise şu bilgiler paylaşıldı:

"Dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri, uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç 4-5 gün sürecektir. İnternette yer alan olumsuz haberlerin gerçeği yansıtmadığı, şirketimizin faaliyetlerine daha güçlü olarak devam ettiği, kullanıcılarımızın varlıkları konusunda endişeye kapılacak herhangi bir durum olmadığını bilgilerinize sunarız."

Şirkete ve yöneticilere ulaşamayan kullanıcılar da bu son gelişme üzerine soluğu emniyet ve savcılıklarda aldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.