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Filistinliler grevde

Filistinli siyasi gruplar ve sendikaların çağrısıyla işgal altındaki Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'de yaşayan Filistinliler greve gitti. Batı Şeria, Doğu Kudüs ve İsrail'deki Arap beldelerinde sabah saatlerinden itibaren esnaf kepenk kapattı. Özel kurumlar, üniversiteler ve bankaların da greve katıldığı Batı Şeria'da genel olarak trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü.

2021-05-18 22:09:50
Sedat Peker, ''Bakan Soylu'' iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüştüğü videoyu yayınladı

Sedat Peker, ''Bakan Soylu'' iddialarını reddeden Hadi Özışık ile görüştüğü videoyu yayınladı

Sedat Peker, Bakan Soylu ile arasında aracılık yaptığı iddialarını reddeden Hadi Özışık ile videosunu yayınladı.
Filistinli gençler: 'Gazze'yi yalnız bırakmayacağız'

Filistinli gençler: 'Gazze'yi yalnız bırakmayacağız'

Gazze'de İsrail'e büyük kızgınlık duyan Filistinli göstericiler konuştu:24 yaşındaki Muhammed: 'Bize işgalci İsrail'le çarpışmaktan başka çare kalmadı. Biz Filistinliler olarak, Gazze'yle Kudüs'le, Batı Şeria'yla hatta İsrail topraklarındaki Filistinlilerle tek bir halkız. Gazze, Kudüs ve mukaddes değerler için ayaklandı. Biz de aynı şekilde mukaddesatımız için mücadeleye devam edecek ve Gazze'yi yalnız bırakmayacağız…' Ebu Cami: 'Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirdiler. İsrail, Filistinli aileleri Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinden kovmaya çalışıyor. Diğer yandan da Gazze'de hayatın kendisini bombalıyorlar. Filistin halkı her yerde direniyor. Bu bir savaştır. İsrail'in kullandığı silahlardan korkmuyoruz…' Filistin uzmanı Hani el-Mısri: “Protestolar daha etkili bir şekilde büyüyüp bir intifadaya dönüşebilir.'
Suriye'de halk PKK'ya isyan etti, ölü ve yaralılar var

Suriye'de halk PKK'ya isyan etti, ölü ve yaralılar var

Deyrizor'da YPG/PKK'lıların sözde yol kontrol noktasında bulunan kulübeyi yakan protestocular, Deyrizor'u Haseke'ye bağlayan yolu da trafiğe kapadı. Haseke'nin Neşve Mahallesi'nde düzenlenen protestolarda ise PKK tarafından açılan ateş sonucunda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Söz konusu bölgelerde bulunan kapalı semt pazarlarının kepenkleri de kapandı. Terör örgütünün enerji kaynaklarında yaptığı artışa göre, mazotun litre fiyatı 100 Suriye lirasından (SL/0,25 TL) 300 SL'ye (0,77 TL), süper benzinin litre fiyatı 210 SL'den (0,54 TL), 410 SL'ye (1,06 TL) yükseldi. Sanayi bölgelerinde kullanılan doğal gazın fiyatı 5 bin SL'den (12,9 TL) 15 bin (38,5 TL) SL'ye çıktı. Ev tipi 10 kilogramlık tüplerin 2 bin 500 SL olan fiyatı, zamla birlikte 8 bin SL ( 20,7 TL) oldu.
Kısıtlama uygulamalarına 'hukuka aykırı' diyen savcı hakkında inceleme

Kısıtlama uygulamalarına 'hukuka aykırı' diyen savcı hakkında inceleme

Şanlıurfa Valiliği, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren savcı Eyüp Akbulut hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı. Şanlıurfa Valiliği, koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili genelgeleri eleştiren, 'Muhtemelen işimi kaybedeceğim' diyen savcı Eyüp Akbulut hakkında idari ve adli inceleme başlatıldığını duyurdu.Sabah gazetesinden Halit Turan'ın haberine göre Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi de Akbulut ile ilgili inceleme başlatıp, müfettiş görevlendirdi.
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