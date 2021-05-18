Filistinliler grevde

Filistinli gençler: 'Gazze'yi yalnız bırakmayacağız'

Gazze'de İsrail'e büyük kızgınlık duyan Filistinli göstericiler konuştu:24 yaşındaki Muhammed: 'Bize işgalci İsrail'le çarpışmaktan başka çare kalmadı. Biz Filistinliler olarak, Gazze'yle Kudüs'le, Batı Şeria'yla hatta İsrail topraklarındaki Filistinlilerle tek bir halkız. Gazze, Kudüs ve mukaddes değerler için ayaklandı. Biz de aynı şekilde mukaddesatımız için mücadeleye devam edecek ve Gazze'yi yalnız bırakmayacağız…' Ebu Cami: 'Mescid-i Aksa'yı savaş alanına çevirdiler. İsrail, Filistinli aileleri Kudüs'teki Şeyh Cerrah mahallesinden kovmaya çalışıyor. Diğer yandan da Gazze'de hayatın kendisini bombalıyorlar. Filistin halkı her yerde direniyor. Bu bir savaştır. İsrail'in kullandığı silahlardan korkmuyoruz…' Filistin uzmanı Hani el-Mısri: “Protestolar daha etkili bir şekilde büyüyüp bir intifadaya dönüşebilir.'