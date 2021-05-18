Filistinliler grevde

Suriye'de halk PKK'ya isyan etti, ölü ve yaralılar var
Deyrizor'da YPG/PKK'lıların sözde yol kontrol noktasında bulunan kulübeyi yakan protestocular, Deyrizor'u Haseke'ye bağlayan yolu da trafiğe kapadı. Haseke'nin Neşve Mahallesi'nde düzenlenen protestolarda ise PKK tarafından açılan ateş sonucunda ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Söz konusu bölgelerde bulunan kapalı semt pazarlarının kepenkleri de kapandı. Terör örgütünün enerji kaynaklarında yaptığı artışa göre, mazotun litre fiyatı 100 Suriye lirasından (SL/0,25 TL) 300 SL'ye (0,77 TL), süper benzinin litre fiyatı 210 SL'den (0,54 TL), 410 SL'ye (1,06 TL) yükseldi. Sanayi bölgelerinde kullanılan doğal gazın fiyatı 5 bin SL'den (12,9 TL) 15 bin (38,5 TL) SL'ye çıktı. Ev tipi 10 kilogramlık tüplerin 2 bin 500 SL olan fiyatı, zamla birlikte 8 bin SL ( 20,7 TL) oldu.