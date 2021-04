Fadıl Keskin kimdir? MHP'den ihraç edilen Fadıl Keskin kimdir?

Fadıl Keskin Kimdir? MHP'den belediye başkanı seçilen Fadıl Keskin son günlerde gündeme gelen kayıp at skandalı sonrasında merak edilen ve araştırılan isimlerden oldu. 20 Nisan'da MHP'den ihraç edilen Fadıl Keskin kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Hatay Dörtyol MHP Belediye Başkan Adayı

1955 yılında Çaylı'da doğdu. İlk ve ortaokul eğitimini Ocaklı'da tamamladıktan sonra lise öğrenimini 1972–1973 yılları arasında Dörtyol'da bitirdi. İDÇ Fabrikasında Otomasyon Müdürlüğünde iş hayatına başladı. 1999 yılında yapılan seçimlerde MHP'den Dörtyol Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2002 yılında Dörtyol Belediye Başkanının görevden ayrılması nedeniyle 2004 seçimlerine kadar Dörtyol Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 Mahalli İdareler Seçimlerinde tekrar belediye başkanı seçildi. Fadil Keskin, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Hatay İli, Dörtyol İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

FADIL KESKİN'İN BİYOGRAFİSİ

KAYIP AT SKANDALI

50 DEĞİL 100 AT

Hatay Dörtyol Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Yıldıray Yıldız, Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'a yaptığı açıklamada kayıp atlarla ilgili şunları söylemişti: "100 atın evrak üzerinde Dörtyol Belediye Başkanı ve Dörtyol Belediye memuru tarafından imzalanarak teslim alındığı görülse de belediye ve veteriner işleri müdürlüğü olarak fiziken 100 adet at teslim alınmadı. Belediyemize ait hayvan pazarı tesisleri ve diğer sahalarda da 100 adet at bulunmuyor. Ancak yine yaptığım araştırmada atların hayvan pazarına geldiğini fakat 1'inin yolda öldüğünü öğrendim. Diğer 99 at ise belediyemiz tarafından teslim alınmadı. 13 Nisan itibariyle de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Şu anda kaymakamlık kapsamlı bir soruşturma yapıyor."

400 BİN LİRA DEĞERİNDE

100 atın teslim evraklarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden Hatay Dörtyol Belediyesi'ne bedelsiz devredilen atların her birinin değerinin 4 bin TL olduğu belirlenmiş, hibe edilen 400 bin TL değerindeki 100 attan 99'unun kayıp olduğu ortaya çıkmıştı.

