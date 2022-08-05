TOKİ sosyal konut projesi satışları hangi şehirlerde? Sosyal konut projesinde isteyen kendi evini yapabilecek mi?

TOKİ sosyal konut projesi satışları hangi şehirlerde? Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için devletin kira artış oranlarını sabitlediği projeden sonra; Sosyal Konut Projesi ikinci adım oldu. Gençlerin ilgisini çeken projenin detayları gün yüzüne çıkıyor. Peki ama bu konutlar müteahhitler tarafından mı yapılacak? Sosyal konut projesinde isteyen kendi evini yapabilecek mi? İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli, Mersin sosyal konut projesi olacak mı? İşte detaylar...

Fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek için devletin kira artış oranlarını sabitlediği projeden sonra; Sosyal Konut Projesi ikinci adım oldu. Gençlerin ilgisini çeken projenin detayları gün yüzüne çıkıyor. Peki ama bu konutlar müteahhitler tarafından mı yapılacak? Sosyal konut projesinde isteyen kendi evini yapabilecek mi? İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli, Mersin sosyal konut projesi olacak mı? İşte detaylar...

TOKİ sosyal konut projesi satışları hangi şehirlerde?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, fahiş fiyat artışının önüne geçmek için başlattığı proje büyük ilgi gördü. Projenin açıklanan detaylarına göre 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılması planlanıyor.

Ödemelerle de hiç evi olmayanların kira öder gibi ev sahibi olması ve fahiş fiyatların durdurulması hedefleniyor.

Kimler Yararlanacak?

Hiç evi olmayan vatandaşların kullanımına açılacak Hazine arazileri, yine vatandaşın kendi için konut yapması adına uygun şartlarda, uzun vadeli ödeme koşullarıyla planlanacak.

Sosyal konut projesinde isteyen kendi evini yapabilecek mi?

Sosyal konut projesinde; dileyenler tek parselde kendi evini yapacak ya da talep örgütlenmesi ile daha büyük parseller alabilecek. Yine kişisel tercih olarak ssteyenler müteahhitlerle anlaşacak.