Kira ve konut fiyatlarında gerileme mi olacak? 81 İle Sosyal Konut Projesi nedir, kimleri kapsıyor?

Kira ve konut fiyatlarında gerileme mi olacak? Ekonomiyi fırsat bilen ev sahiplerinin fiyatları yükseltmesinden sonra vatandaş isyan etti. Binlerce kişi ev alma ve kira ödeme konusunda zorluğa düştü. Peki kira ve konutlarda düşüş nasıl olacak? 81 İle Sosyal Konut Projesi nedir, kimleri kapsıyor? İşte konunun detayları...

Ekonomiyi fırsat bilen ev sahiplerinin fiyatları yükseltmesinden sonra vatandaş isyan etti. Binlerce kişi ev alma ve kira ödeme konusunda zorluğa düştü. Peki kira ve konutlarda düşüş nasıl olacak? 81 İle Sosyal Konut Projesi nedir, kimleri kapsıyor? İşte konunun detayları...

Kira ve konut fiyatlarında gerileme mi olacak?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Üretime geçince arz arttı, talep aynı kalınca fiyatlar da geriliyor. Kiralarda da konut fiyatlarında da gerileme olacak" dedi.

Aynı zamanda Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan 81 ile sosyal konut projesini de hatırlatarak; "İnşallah vatandaşımızı her işte olduğu gibi konut işinde de kira işinde de aç ve açıkta bırakmayacağız." açıklamasını yaptı.

81 İle Sosyal Konut Projesi nedir?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “81 ilde sosyal konut projesi yapacağız. Bu sosyal konut projesi ile vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olacak” açıklamasını yaptı.

Bakan Kurum, altyapılı arsaların da bu sürece dahil edileceğini, “Cumhurbaşkanı'mızın ortaya koyduğu yatırım ve üretim istihdam seferberliğine katkı sağlayacak tesislerin yapımını değişik illerimizde gerçekleştiriyor olacağız. Bu çerçevede vatandaşlarımız, gerek konutlarımızdan gerek de arsalarımızdan yararlanabilecekler” şeklinde açıkladı.

81 İle Sosyal Konut Projesi kimleri kapsıyor?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini başlatacaklarını vurgulayan Bakan Kurum, “Bu çerçevede alt gelir grubu vatandaşlarımız, gençlerimiz, emekli vatandaşlarımız, şehit ve gazi ailelerimiz ayrılan kontenjanla birlikte bu projeden istifade edebilecekler” dedi.

Kira zamları sınırlandırıldı

Fahiş fiyat artışlarının azalması için kira fiyatlarında sınırlamaya gidildi. TÜFE oranı da göz önünde bulundurularak ev kiralarında yapılacak zam oranı yüzde 25 olarak belirlenmişti. Bu durum birçok ailenin yararına oldu. .