Özel bankalar faiz indirimi konusunda hiç oralı değil

Ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için kamu bankalarının uyguladığı konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş özel bankaların semtine uğramadı.

TİMETURK

Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimini açıklamasının ardından bankaların güncel kredi faiz oranlarında güncellemeye gitmeye başlaması konut satın almayı planlayan tüketicileri heyecanlandırdı. ilk adımı 26 Ekim 2021'de atan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını açıkladı.

Konut kredileri faiz oranlarında, 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlandı.

Halkbank'ta konut kredisi faiz oranı yüzde 1,38'den yüzde 1,29'a düşürüldü.

Ziraat Bankası'nda konut kredisi faiz oranı yüzde 1,37'den yüzde 1,29'a indi.

VakıfBank ise konut kredisi faiz oranını yüzde 1,37'den yüzde 1,29'a düşürdü. Ancak özel bankalar kamu bankalarının ortaya koyduğu bu fedakarlığı görmezden gelmeye devam ediyor. Ekim ayı sonu itibariyle bazı özel bankaların uyguladığı konut kredisi faiz oranları şu şekilde:



İŞ BANKASI: Yüzde 1,38

TEB: Yüzde 1,58

GARANTİ BANKASI: Yüzde 1,52

AKBANK: Yüzde 1,39

HSBC: Yüzde 1,74

ING BANK: Yüzde 1,52

ALTERNATİF BANK: Yüzde 1,69

QNB FİNANSBANK: Yüzde 1,48

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.