DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ahmet Faruk Ünsal kimdir? Ahmet Faruk Ünsal nereli kaç yaşında?
Balık yağları çocukları şişmanlatıyor mu?
Extracurricular nasıl izlenir? Extracurricular Netflix'te var mı? Extracurricular konusu nedir?
Heimlich Manevrası nasıl uygulanır?
HDP'lilerden Öcalan'a verilen volta cezasına ''voltalı'' tepki
“Zincir marketler halkı aç bırakmadı”
Cildinizdeki kırışıklıklara moringa yağı sürerseniz...
Avrupa’da enflasyon 13 yılın zirvesinde
Şair İsmet Özel: Aklınızı bit coin kurcalıyor
Reçelin içine tereyağı koyarsanız...
Aile Bakanlığından evli ve bekarlar için farklı vergi önerisi
29 Ekim'de Eskişehir'de otobüsler ücretsiz mi? Eskişehir'de Cumhuriyet Bayramı'nda tramvay-otobüs bedava mı?
Neden karın şişliği yaşıyoruz?
29 Ekim Konya ulaşım ücretsiz mi? Konya'da 29 Ekim'de otobüs, tramvay ücretsiz mi?
Kazakistan'da 6. Türk Filmleri Haftası başladı

TIMETURK / EMLAK / Özel bankalar faiz indirimi konusunda hiç oralı değil

Özel bankalar faiz indirimi konusunda hiç oralı değil

Ev sahibi olmayı düşünen vatandaşlar için kamu bankalarının uyguladığı konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş özel bankaların semtine uğramadı.

3 Saat Önce
2021-10-29 12:02:23
Özel bankalar faiz indirimi konusunda hiç oralı değil

TİMETURK

Merkez Bankası'nın 200 baz puan faiz indirimini açıklamasının ardından bankaların güncel kredi faiz oranlarında güncellemeye gitmeye başlaması konut satın almayı planlayan tüketicileri heyecanlandırdı. ilk adımı 26 Ekim 2021'de atan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını açıkladı.

Konut kredileri faiz oranlarında, 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlandı.

Halkbank'ta konut kredisi faiz oranı yüzde 1,38'den yüzde 1,29'a düşürüldü.

Ziraat Bankası'nda konut kredisi faiz oranı yüzde 1,37'den yüzde 1,29'a indi.

VakıfBank ise konut kredisi faiz oranını yüzde 1,37'den yüzde 1,29'a düşürdü. Ancak özel bankalar kamu bankalarının ortaya koyduğu bu fedakarlığı görmezden gelmeye devam ediyor. Ekim ayı sonu itibariyle bazı özel bankaların uyguladığı konut kredisi faiz oranları şu şekilde:


İŞ BANKASI: Yüzde 1,38

TEB: Yüzde 1,58

GARANTİ BANKASI: Yüzde 1,52

AKBANK: Yüzde 1,39

HSBC: Yüzde 1,74

ING BANK: Yüzde 1,52

ALTERNATİF BANK: Yüzde 1,69

QNB FİNANSBANK: Yüzde 1,48

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş