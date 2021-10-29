Cüneyt Arkın'dan Yeşilçam'ın yıldızlarıyla poz

Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın, Yeşilçam'ın jönleriyle birlikte olduğu fotoğraf karesini 'Eski mutlu günler' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Gerçek adı Fahrettin Cüreklibatır olan usta oyuncu Cüneyt Arkın, uzun bir aranın ardından Kuruluş Osman dizisiyle ekranlara dönmüştü. Usta sanatçı, geçtiğimiz haftalarda ise diziden ayrıldığını duyurmuştu.

"ESKİ MUTLU GÜNLER"

84 yaşındaki Arkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, hayranlarını adeta eski günlere götürdü.

Usta sanatçı, Türk sinemasının unutulmaz aktörleri Eşref Kolçak, Ekrem Bora, İzzet Günay ve Fikret Hakan ile bir aile toplantısında çekilen fotoğrafı, "Eski mutlu günler" notuyla paylaştı.

Cüneyt Arkın'ın paylaşımında Eşref Kolçak, Ekrem Bora, İzzet Günay ve Fikret Hakan'ın birlikte çekilmiş bir fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafı "Eski mutlu günler" yazısıyla paylaşan Cüneyt Arkın'ın fotoğrafı sosyal medyada beğenildi.

Sanatçının takipçileri ise fotoğrafa "Şampiyonlar Ligi gibi kadro", "Yıldızlar geçidi" , "Yeşilçam'ın devleri" gibi yorumlar yaptı.

Kaynak: haberglobal.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.