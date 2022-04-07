3.1 milyar TL'lik dev projeye büyük ilgi!

DAP Gayrimenkul Geliştirme, yeni projesiyle sağlıklı ev konseptini İstanbul'un merkezi Levent'e getiriyor. Ziya Yılmaz, ön talebe açılan 1000 bağımsız bölümlük projeye, 82 bin kişinin ilgi gösterdiğini ifade etti.

DAP, Çekmeköy ve Nişantaşı'ndan sonra 'Sağlıklı Ev' konseptini Levent'e taşıyor. Geçen yıl Emlak Konut GYO'nun düzenlediği ihaleyi 3.1 milyar TL gelir taahhütüyle kazanan firma, 'sağlıklı evler'i bu kez Levent'e taşıyor. 53 bin metrekaresi konut ve 50 bin metrekaresi ise içerisinde okul da yer alan koru alanıyla, toplam 103 bin metrekarede alanda hayata geçecek projede 1000 bağımsız bölüm yer alacak. Bulunduğu konum itibarıyla Belgrad Ormanı manzarasına sahip Yeni Levent projesinin, şehrin yeni vitrini olmaya hazırlandığını söyleyen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, projenin henüz satışa sunulmadan yoğun ilgiyle karşılaştığını, 82 bin kişiden ön talep aldıklarını söyledi.

BÖLGEDEKİ EN BÜYÜK YATAY PROJE

Projenin önemli iş ve finans merkezlerinin kesişim noktasında olduğunu söyleyen Yılmaz, Yeni Levent'in aynı zamanda bölgenin yatay mimariye sahip en büyük projesi olacağını ifade etti. Yılmaz, "3 futbol sahası büyüklüğünde yeşil alana sahip olan proje, geniş bahçe, teras ve balkonlarıyla 50 dönüm koruyu evlere taşıyor" dedi. Yılmaz ayrıca projenin şehrin 2 yakasını bir araya getiren FSM ve 15 Temmuz köprülerinin merkezinde olmasıyla öne çıktığını ekledi.

50 DÖNÜM KORUYA KOMŞU

DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: Levent adı, Osmanlı'da denizci askerlere verilen 'levend'den geliyor. O dönem, denizci askerlerin eğitim, spor ve aktivite alanı olarak kurulan Levent Çiftliği bölgesi, Cumhuriyet dönemiyle birlikte 35 bin ağaç dikilerek bölge yeşillendirilmiş. Yine Cumhuriyet dönemiyle birlikte artan konut ihtiyacı üzerine, Levent bölgesine çok ilerici ekolojik bir bakış açısıyla yeşil mahalleler kurulmuş. Çok ilerici ekolojik bir bakış açısıyla yeşil mahalleler kurulmaya başlanıyor. Biz de o dönemin ekolojik mahalle kavramını bugünün şehir hayatına uyarladık. İstanbul'un en önemli merkezlerinden Levent'te, Ihlamur Kasrı kadar bir alan olan 50 dönüm koruya komşu, lüksü doğayla buluşturan, alçak katlı, yatay country tarzı Yeni Levent projesini geliştirdik" diye konuştu.

'SAĞLIKLI EV'İ BM DE ONAYLADI

DAP'ın tescilli markası olan 'Sağlıklı Ev' kriterlerini 2 yıl önce geliştirdiklerini söyleyen Ziya Yılmaz, "Bu anlamda sektörün öncüsü olduk. Bugün geldiğimiz noktada Birleşmiş Milletler'in açıkladığı 'sağlıklı mahalle' raporu, bizim iki yıl önce söylediklerimizi teyit etmesi açısından gurur verici. Hem sektöre hem de dünyaya model olan öncü bir konsept geliştirmiş olduk" dedi. .