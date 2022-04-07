Dünya piyasalarının gözü kulağı ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmış durumda. FED Mart ayındaki toplantısında uzun aradan sonra ilk defa faiz artırımına gitmişti. FED'in Mayıs ayında vereceği faiz kararı piyasalar tarafından merakla bekleniyor. Peki FED faiz kararı ne zaman? FED faiz artıracak mı? FED Mayıs'ta faizi ne kadar yükseltecek? FED faizi yükseltecek mi?

FED faiz kararı ne zaman? FED faiz artıracak mı? FED Mayıs'ta faizi ne kadar yükseltecek? gibi sorular yatırımcılar tarafından sıkça soruluyor. FED'in vereceği faiz kararı dünya piyasalarını yakından etkileyecek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan savaş hali dünya ekonomisine büyük bir darbe vurdu. Mayıs ayında FED'in vereceği karar da merakla beklenmeye başladı. Ülkemizde de özellikle, altın, dolar ve borsa yatırımcılarının gözü kulağı FED'den gelecek faiz kararında...

FED faiz kararı ne zaman?

FED'in 2022 yılındaki ikinci faiz toplantısı 3-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. FED 4 Mayıs saat 21:00 itibari ile faiz kararını duyurucak.

FED faiz artıracak mı?

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 15-16 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda 95 milyar dolarlık aylık bilanço daraltmanın uygun olacağı ifade edildi. Birçok yetkilinin bir ya da daha fazla 50 baz puanlık artışın garanti olduğu yönünde fikir belirttiği de görüldü. Tüm katılımcılar enflasyon baskılarında ve uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinde daha fazla yukarı yönlü riske karşı dikkatli olunması gerektiğini altını çizerken, bazı katılımcılar 50 baz puanlık bir artırımı tercih edebileceklerini de söylediler. FOMC üyelerinin bir çoğu gelecekteki toplantılarda federal faiz oranının bir veya daha fazla kez 50 baz puan artırılmasının, özellikle enflasyon baskılarının yüksek veya yoğun olmaya devam etmeleri halinde, uygun olabileceğini vurguladılar.

FED nedir?

Merkez Bankaları Sistemi (Federal Reserve-FED), 23 Aralık 1913'te kurulan ABD'nin merkez bankasıdır. Zamanla Federal Rezerv Sistemi'nin rolleri ve sorumlulukları genişletilmiş ve yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Merkezi Washington'da olan bankanın başkanı Jerome Powell'dir. Banka, talimatı üzerine Bureau of Engraving and Printing tarafından basılan Amerikan dolarının dağıtımı yetkisini elinde bulundurur.