Yurt dışında volatilite, yurt içinde bankalar

'BIST’te bankacılık hisseleri para girişiyle ön plana çıkarken diğer ana sektörlerin BIST ile birlikte değer kaybettiği görülüyor. BIST dün %0.67 oranında değer kaybederken, bankacılık sektörü %1.65 değer kazandı...'

"Enflasyon endişeleri ile yaşanan düşüşler ve ardından gelen toparlamalarla yurt dışı piyasalar oldukça volatil günler yaşıyor.Teknik olarak bakıldığında her enflasyon endişesinde 50 günlük ortalamaların test edildiği ve bu seviyelerden gelen alımlar ile toparlandığını söylenebilir." değerlendirmesini yapan Ünlü Menkul Değerler'in analizinde " Dün yurt dışı borsaların teknik desteklerden gelen alımlarını ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, ABD'nin 10 yıllık Hazine garantili enflasyona endeksli tahvil ihracının başarılı bir taleple karşılaşması ve Avrupa'da yeniden açılması gibi sebepler ile desteklendi." ifadelerine yer verildi

Bankacılık sektörü %1.65 değer kazandı

Değerlendirmede şunlara dikkat çekildi: "Bu dalgalanmaların sonucunda getirilere bakıldığında nette bir değişim görünmüyor. BIST'de bankacılık hisseleri para girişiyle ön plana çıkarken diğer ana sektörlerin BIST ile birlikte değer kaybettiği görülüyor. BIST dün %0.67 oranında değer kaybederken, bankacılık sektörü %1.65 değer kazandı. Ay başından bu yana bankacılık hisselerinin toplam yükselişi %8.81'e ulaşırken, BIST 100'ün getirisi %3.73 oldu"

Bankacılık hisselerinin BIST 100 endeksi içerisinde toplam ağırlığının azalması nedeniyle endeks üzerinde önemi de azaldı. Sınai sektörü ise dünkü %1.34 düşüşü ile son 6 işlem günün altında bir kapanışgerçekleştirdi. Yurt dışı piyasalarda bugün PMI verilerini, yurt içi piyasalar ise bankacılık sektöründe para girişini takip edecekler.

Takas formasyonu

Analizde şunların altı çizildi:

Dolar/TL 8.34'den yükselen trend yükselmeye devam ediyor. Geçen hafta 8.30'da bulunan yükselen trend bugün itibarıyla 8.34'e yükseldi. 8.34-8.52 arasında yaşanan sıkışma ile birlikte yükselen takoz formasyonu oluşmasına neden oluyor. Yükselen takoz formasyonu boyunca 8.52'ye doğru kısa vadeli yükselişin devamını bekliyoruz. Mayıs ayından bu yana devam eden yükselen kanal içerisinden çıkıldı. Mart ayında zirve seviyesi kırılması ile 1500'e doğru devam edebilecek trend içerisinde çıkıldı. 1428-1465 aralığı içerisinde Mayıs ayını tamamlayacağımızı düşünüyoruz.

Dolar/TL'de 8.48-8.6340 bandı takip ediliyor. Düşen kanal direnci gerilemeye devam ediyor. 8.6340'dan gerileyen kanal direnci ile Mayıs tepe noktası kesişirken, 8.48'den başlayan yükselen kanal ile 8.49'da bulunan yatay kanal desteği kesişti. Bu sıkışmada geri çekilmeyi alım fırsatı olduğu düşünülüyor"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.