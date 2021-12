YHT personeli ile host ve hosteslerine 'Akademik' eğitim verilmeye başlandı

TCDD Tasimacilik AS ile THY Havacilik Akademisi bu amaçla egitim alaninda güç birligine gitti TCDD Tasimacilik AS Genel Müdürü Hasan Pezük: 'Dünyanin önde gelen hava yolu sirketlerinden biri olmayi basaran gururumuz THY'nin kabin memurlarini egiten, bununla da kalmayip dünyanin birçok hava yolu sirketine egitim veren THY Havacilik Akademisinin YHT'lerde verdigimiz hizmetlerde fark yaratacagina inaniyoruz'.

Ulastirma ve Altyapi Bakanligina bagli TCDD Tasimacilik AS ile THY Havacilik Akademisi arasinda yapilan is birligi kapsaminda, YHT isletmeciliginden sorumlu personel, 165 host ve hostes ile kabin personeline 1 yillik egitim verilmeye basladi.



TCDD Tasimacilik AS Genel Müdürü Hasan Pezük, THY Havacilik Akademisi ile yapilan is birligi protokolü kapsaminda sunulan egitimlerin baslama töreninde yaptigi konusmada, son 19 yilda gerçeklestirilen yatirimlar sonucu, dünyada 8'inci, Avrupa'da 6'nci yüksek hizli tren isletmecisi olduklarini söyledi. Halen Ankara-Eskisehir, Ankara-Istanbul, Ankara-Konya, Konya-Istanbul olmak üzere 4 güzergahta YHT isletmeciligi yaptiklarini belirten Pezük, ayrica YHT baglantili otobüs ve tren seferleriyle birçok sehre olan seyahat sürelerinde önemli oranlarda kisalmalar sagladiklarini bildirdi. Pezük, TCDD Tasimacilik AS Genel Müdürlügü olarak 13 il ile ülke nüfusunun yaklasik yüzde 44'ünü kapsayan 1213 kilometrelik YHT aginda günde 42 seferle 23 bin yolcuya hizmet verdiklerini aktardi.



YHT'lerle bugüne kadar yaklasik 60 milyon yolcu tasidiklari bilgisini veren Pezük, insasi devam eden yüksek hizli ve hizli demir yolu hatlarinin devreye girmesiyle bugün 12 bin 803 kilometre olan demir yolu hat uzunlugunun 2023'te 17 bin 500 kilometreye ulasacagini kaydetti.



Pezük, YHT filosunun 31'e ulasmasiyla seferlerin artirilmasi çalismalarinin devam ettigine dikkati çekerek, çalismalarla ilk etapta günlük YHT yolcu sayisinin 30 bine, daha sonra 40 binlere çikarilmasinin mümkün hale gelebilecegini dile getirdi.



- "Egitimlerin hizmetlerimizde fark yaratacagina inaniyoruz"



Yolcularla birebir irtibat halinde olan çalisanlarin bilgi ve becerilerinin, hizmet kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan biri oldugunu vurgulayan Pezük, nitelikli insan kaynaginin hizmet kalitesine olumlu yönde katki saglayacagi bilinciyle egitim çalismalarina her zaman önem verdigini anlatti.



Bu kapsamda çalisanlarin ise baslamalarindan emekliliklerine kadar ihtiyaç analizleri dogrultusunda belirli periyotlarla egitime tabi tutulduklarini belirten Pezük, YHT isletmeciliginde görev alan host ve hosteslerin, mesleklerinin gerektirdigi bilgiye, beceriye sahip olmalarinin kurumun marka degeri için büyük önem arz ettigini söyledi.



Pezük, kurulusun görünür yüzü olan ve kurumsal imaji konusunda yolcularda ilk algiyi olusturan host ve hosteslerin mesleklerinin gerektirdigi standartlara sahip olmasinin isletmecilik faaliyetlerine ve müsteri memnuniyetine olumlu katkilar saglayacagina isaret ederek, host ve hosteslerin, yolcularla kurduklari etkilesimin, beklenmedik olaylardaki kriz yönetiminin, seyahat esnasinda ihtiyaç duyulan ilk yardim uygulamalari basta olmak üzere çok yönlü bilgi ve deneyime sahip olmalarinin beklendigini bildirdi.



Bu anlayisla 21. yüzyilin ulasim araci olan ve uçakla yarisir noktaya gelen YHT isletmeciligini daha ileri noktaya tasimanin, tüm host ve hosteslerin müsteri memnuniyeti odakli görev yapmalarini saglamanin en önemli hedefleri oldugunu dile getiren Pezük, söyle konustu:



"Bu yetkinligi saglamak için dünyanin en iyi egitimini veren kurumlarindan birisiyle çalismaya basliyoruz. Dünyanin önde gelen hava yolu sirketlerinden biri olmayi basaran gururumuz THY'nin kabin memurlarini egiten, bununla da kalmayip dünyanin birçok hava yolu sirketine egitim veren THY Havacilik Akademisinin YHT'lerde verdigimiz hizmetlerde fark yaratacagina inaniyoruz."



- "Egitim sürecinden tüm kabin personelimizin faydalanmasini saglayacagiz"



Pezük, bu alanda kalitesini ispat eden THY Havacilik Akademisi ile is birligi yapmaktan mutluluk duydugunu belirterek, "Tüm olagan ve olagan disi durumlarda uygulanmasi gereken standartlarin aktarildigi egitime YHT isletmeciliginden sorumlu personelimiz ile165 host ve hostesimiz katilacak. Bir yil sürecek egitim sürecinden tüm kabin personelimizin faydalanmasini saglayacagiz. Egitimlerini tamamlayan kabin personelimiz, YHT'lerdeki görevleri esnasinda ortaya çikabilecek her türlü olagan disi durumla bas edebilecek bilgi ve deneyime sahip olacak." degerlendirmesinde bulundu.



THY Havacilik Akademisi Egitim Baskani Müjdat Uludag da ülkenin iki güzide kurumu arasinda yapilan is birliginin hayirli olmasi dileginde bulunarak, her iki kurumun tecrübelerinin paylasilacagi bu platformun THY ve TCDD Tasimacilik AS'ye katki saglayacagini kaydetti.

