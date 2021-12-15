VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite-lise burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce lise öğrencisi ve üniversite öğrencisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bursuna başvuruda bulundu. Burs başvuruları ilk olarak 15 Ekim 30 Ekim arasında Ortaöğrenim olarak tamamlandı. Ardından Yükseköğrenim burs başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında alındı. Eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat sürdürmek isteyenler VGM bursuna başvurdu ve sonuçların açıklanmasını bekliyor.

VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM üniversite-lise burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Binlerce lise öğrencisi ve üniversite öğrencisi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bursuna başvuruda bulundu. Burs başvuruları ilk olarak 15 Ekim 30 Ekim arasında Ortaöğrenim olarak tamamlandı. Ardından Yükseköğrenim burs başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında alındı. Eğitimlerini ekonomik açıdan daha rahat sürdürmek isteyenler VGM bursuna başvurdu ve sonuçların açıklanmasını bekliyor.

VGM burs başvuruları ilk olarak 15 Ekim 30 Ekim arasında Ortaöğrenim olarak tamamlandı. Ardından Yükseköğrenim burs başvuruları 1-15 Kasım tarihleri arasında alındı. VGM ortaöğrenim burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Geçtiğimiz yıl VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçları 21 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Ancak konu hakkında açıklama henüz gelmedi.

VGM üniversite-lise burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün "sıkça sorulan sorular" başlıklı bölümünde "Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumundan (Kyk) Burs Almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan Yararlanmaya Engel Midir?" sorusuna verilen yanıtta "Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesinin (e) fıkrasına göre kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK'nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. " ifadeleri yer aldı.

Bu bilgilere göre yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları KYK burs sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek. KYK burs ve kredi sonuçları açıkkandı ve gözler artık VGM burslarıunın açıklanmasına çevrildi.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin tüm duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

VGM üniversite burs başvuru şartları neler?

2021 - 2022 eğitim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 01 – 15 Kasım 2021 tarihleri arasında kurumumuz internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru

formu doldurulmak suretiyle alınacaktır.

Halen burs almakta olan öğrencilerimizin tekrar burs başvurusu yapmalarına gerek yoktur.

15 Kasım 2021 tarihinden sonra başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Bursu Öğrenci Başvuru Değerlendirme Cetveli (Ek-2)'ye göre değerlendirilecektir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından; sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere, Polis Akademisi öğrencilerine, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek süre öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere, Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrencilere ve bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmemektedir.

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs alan öğrencilere Kurumumuzca burs verilmediğinden, “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları” Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Burs aşvurularının değerlendirme ve sonuç açıklama işlemlerine ait duyurular internet sitemiz üzerinden yapılacaktır.

VGM bursu kaç ay ödenir?

2021 - 2022 eğitim yılında burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) süreyle burs verilecek olup 2021 – 2022 eğitim yılında aylık 400,00 TL burs verilecektir.

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