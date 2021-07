Yedi Kardeşler Restoran ortaklarından Hamit Köken Lezzetin Yolculuğunu Konuştuk!

Nasıl Bu Kadar İyi Yemekler Yapıyorlar? Sırrı Röportajımızda!

Yemek, yaşamı devam ettiren bir ihtiyaçtan ziyade mutluluk veren bir eylem. Bu yüzden bizler de lezzetin bulunduğu noktaları bir dedektif gibi izliyor ve tespit ediyoruz. Mersin'den tüm Türkiye'ye dumanı üzerinde lezzetin elçiliğini yapan Yedi Kardeşler Restoran da kendi alanında duayenlezzetler sofrası ile karşılıyor bizleri. Restoran'ın ortaklarından olan Hamit Bey ile yaptığımız röportajda hem Yedi kardeşleri hem de lezzetin kaynağını keşfettik,Yedi Kardeşler Restoran, Mersin Mezitli'de bulunuyor, ancak ünü tüm Türkiye'yi sarmış durumda. Mersin halkı tarafından en çok tercih edilen mekân olmasının yanı sıra yurtdışından ve Türkiye'ninher bölgesinden misafirlerini ağırlamaya devam ediyorlar. Tam adresi; Merkez, Vatan Cd. No:1, 33345 Mezitli/Mersin Bölgesinde, röportaja geçmedenönce tamadresi not etmenizi öneririz. Yedi Kardeşler Restoran ortaklarından olan Hamit Köken Bey ile yaptığımız röportaja geçelim;

Yedi Kardeşler Restoran'ın ortaklarından olan Hamit Köken Kimdir, bize kendinizi tanıtır mısınız Hamit Bey?

Ben Hamit Köken, Restoran'ın adını aldığı yedi kardeşlerden biriyim. 1990 yılında biz Yedi Kardeşler olarak Mersin-Mezitli'de bu işe başladık. 30 yılı aşan bir süredir gıda sektörü içerisinde hizmet vermekteyiz. Küçük bir dükkânda başladığımız işimiz, gösterdiğimiz özveri ve özenle büyüdü. Kendini büyüttü. Bugün kendi ham maddemizi kendimiz üretiyor, etimizi sebzemizi kendi bahçelerimizde yetiştiriyoruz. Aile bağlılığını hiç unutmadan çalıştığımız için bugün misafirlerimizi de ailemizden biri gibi ağırlayabiliyoruz.

Yedi Kardeşler Restoran'da sunduğunuz lezzetler nelerdir? Her damağa hitap eden bir yelpazeniz bulunuyor mu Hamit Bey?

Coğrafi olarak baktığımızda herkese hitap eden lezzetlerimizin olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de hemen hemen herkes et sever. Doğru yöntemlerle pişirilen etin müdavimi çok olur. Diyebilirim ki bize gelen misafirimiz doymadan masadan kalkmaz. (Gülüyor) zaten bizim isteğimiz de tam olarak bu. Gelelim menüye;

Genelde bizim kendimize has Mersin'e ait olan lahmacunumuz, Antep lahmacun diye adlandırdığımız lahmacunumuz, Yedi Kardeşlere has Keplican, Killemeli Keplican Kebabı gibi farklı ve bize özel yemeklerimiz var. Keplican ile ilgili ayrıca bilgi vermek gerekir çünkü bu yemek sadece bizim tarafımızdan yapılıyor. Patlıcan ve tereyağı, en son olarakda eti ızgaradan pişirdikten son tüp üzerinden tekrar elden geçip ondan sonra sunum yapıyoruz. Sunduğumuz lezzetlerin birçoğunu daha iyinasıl sunarız düşüncesiile iyileştirdik, 30 yıllık tecrübeyi bugün yemeklerle sunuyoruz desem yanlış olmaz. Tavuk çeşitlerinden et çeşitlerine her yemeğimizde bir farklılık mevcut.

Güzel bir soru soralım size Hamit Bey, siz kendi yemeklerinizin hepsini severek tüketiyor musunuz? Özelleştirilmiş lezzetlerden bahsettik, tüm damaklara hitap ediyor mu bu lezzetler ne dersiniz?

Elbette, elbette. Bu güzel sorunuza şöyle cevap vereyim. Evimizde kendimiz yemeyeceğimiz yemeği misafirimize çıkarmayız değil mi? Misafir özeldir bizde. En iyisini en güzelini misafire sunmak da adettir. Bu yüzden yorganı yastığı tabağı ve hatta odasıözenle hazırlanır. İşte bizim için de budurum böyle. Biz zaten bir aileyiz,restoranımıza gelen herkes müşteriden ziyade bizim misafirimiz. En özelini en güzelini sunmak için çalışıyoruz.

Biz bunu söylüyoruz tabiiama burada kalitenin var olması içinde bazıgereklilikler var. Örneğin;

Bunun en önemli sebeplerinden birisi etin kalitesi ve kullandığın malzemenin kaliteli olmasıdır. Misafirlerimize kaliteli hizmet verebilmemiz, kaliteli malzeme kullanmaktan geçiyor. Malzemenin nerden toplandığını, nasıl temizlenildiğini, nasıl yemek için hazırlandığını tek tek kontrol ediyoruz. Her adımın takipçisi olunca, etin dilini bilip onu da güzel pişirince yemeye doyulmayan lezzetler ortaysa çıkıyor.

Gösterdiğiniz özene hayran kaldık doğrusu, samimibir şekildebağ kurmuşsunuz misafirlerinizle. Peki, arka planda bize bu mükemmel sofraları sunan Yedi Kardeşler Restoranda kaç kişi çalışıyor?

Yapım ekibimiz 30 kişiden oluşmaktadır. Kardeşlerimde dahil 30 kişiyiz.Anne ve babamız, Kahramanmaraş'ta babamızın tarlada ürettiği biberler ile pul biber olsun, salça olsun, doğal organik ürünler üretip, kullanmaktayız. Ustayı kaliteli yapan kaliteli malzemedir. Biz kan bağı olan 7 kardeşiz, ancakyapım ekibi dediğim 30 kişinin de birbiriyle bağı kardeşliktir. Herkes sıkı çalışır, ortak niyetimiz amacımız belli, iyisini yapmak. Geldiğimiz nokta da bunu başarıyoruz. Bu soruyla bende ekibimize bir kez daha teşekkür etmiş olayım. Emekleri büyüktür, teşekkür ediyorum.

Gıda sektörüne girerken hedefleriniz neydi? Bu hedeflere ulaşabildiniz mi?

İnsan iyi olduğu, sevdiği işi yaparsa bir günçalışmış sayılmaz. Biz de bildiğimizve sevdiğimiz işi yapıyoruz. Sektöre girerken niyetim buydu demek yanlış olur, biz sektörüniçinde yetiştik, burada öğrendikustalığımızı aldık, öğrendiklerimize her gün yeni bir şeyler katarak büyüdük. Hedefimiz elbette daha fazlası, severek ilerlediğimiz için hedefe varacağımızıve yenihedeflere doğru ilerleyeceğimizi biliyorum.

Uzun uzun konuşulacak çok şey var aslında Hamit Bey, misafirlerinize ve işinizegösterdiğiniz alakayı çok sevdik açıkçası. Bu bakış çok az insanda bulunur. Röportajımızı sonlandırmadan önce, Yedi Kardeşler Restoran'ın kaç misafir ağırladığını da öğrenelim, Gelmek isteyenler için bilgilerinizi de bırakalım.

Çok teşekkür ediyorum. Keyifle konuştuk. Pandemi sürecinden önce 450-500 kişiyi aynı anda ağırlayabiliyorduk. Şimdi Pandemi koşullarına uygun sayı ile misafirlerimizi ağırlıyoruz. Her şeyden önce sağlık.Önlemler dahilinde toplu organizasyon, iş yemekleri gibi kurallara uyarak toplu organizasyonlar yapabiliriz. Dezenfekte işlemleri daima devam ediyor, bu konuda gerçekten titiz davranıyoruz. Yolu Mersin'den geçen, Mersin'e sadece bizim için gelen, Mersin'de olup hala bizi keşfetmeyen varsa gönül rahatlığı ile gelebilirler. + 0 (324) 358 51 25 numaramızdan arayıp rezervasyon yaptırabilirler.

Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz Hamit Bey. Yedi kardeşler Restoran'ın yolu daima açık olsun. Sağlıkla ve sevgiyle kalın.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.