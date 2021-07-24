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TIMETURK / DÜNYA / Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 6 milyon 455 bini geçti.

2 Saat Önce
2021-07-24 17:37:26
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 6 milyon 455 bini aştı

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 162 bin 863'e çıktı.

Vaka sayısının 6 milyon 455 bin 740 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 650 bin 803'e ulaştı.

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı, Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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