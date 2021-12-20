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Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir?

Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir? Muharrem Sarıkaya ne iş yapıyor? Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin'in konuk olduğu canlı yayında İHA Gaziantep kameramanı Ahmet Demir'e tokat atan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın kim olduğu merak edilir oldu. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi olan Muharrem Sarıkaya hakkında çeşitli darp iddiaları da gelmeye başladı. Muharrem Sarıkaya'nın hamile çalışanı itip sandalyeden düşürdüğü de iddialar arasında. İşte Muharrem Sarıkaya'nın hayatı ve biyografisi...

49 Dakika Önce
2021-12-20 13:13:26
Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir?

Muharrem Sarıkaya kimdir? Muharrem Sarıkaya tokat olayı nedir? Muharrem Sarıkaya ne iş yapıyor? sorusu son zamanlarda pek çok kişi tarafından soruluyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin ile ropörtaj yaparken teknik konuda yardıma gelen İHA muhabbirine tokat atan Habertürk Ankara temsilcisi Muharrem Sarıkaya'nın kim olduğu merak ediliyor. Muharrem Sarıkaya hakkında çeşitli darp iddiaları da gelmeye başladı. Muharrem Sarıkaya'nın hamile çalışanı itip sandalyeden düşürdüğü de iddialar arasında. İşte Muharrem Sarıkaya'nın hayatı ve biyografisi...

Medyada darp gündemi son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Habertürk'te görevli Muharrem Sarıkaya'nın İHA muhabirini tokatlamasının görüntüleri medyaya yansıdı. Olaya tepkiler çığ gibi büyüdü.

Muharrem Sarıkaya kimdir?

Muharrem Sarıkaya (d. 1961), Türk gazeteci ve yazar. Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisi. Habertürk gazetesinden önce uzun yıllar Hürriyet gazetesinde çalışmış, son yıllarını Sabah gazetesi Ankara Temsilciliği ve ardından yazar olarak 5 Nisan 2009 tarihine kadar çalışmıştır. 18 Haziran 2009 tarihinde Çiğdem Toker'in istifasıyla boşalan Habertürk gazetesi, Habertürk TV ve Haberturk.com'un Ankara Temsilciliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Medya ve Uluslararası İlişkiler isimli dersi vermektedir.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yaptığı sırada yanında bağlantı kurmaya çalışan İhlas Haber Ajansı Gaziantep muhabiri Ahmet Demir'e tokat atması tepkilere neden oldu. Sarıkaya, olayın medyada gündeme gelmesinden sonra görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Hamile kadını düşürdü iddiası

Muharrem Sarıkaya hakkında çeşitli darp iddiaları da gündeme gelmeye başladı. Muharrem Sarıkaya'nın ahmile bir medya çalışanını itip sandalyeden düşürdüğü iddia edildi. İHA muhabiri Ahmet Demir de Sarıkaya hakkında şikayetçi olacağını açıkladı.

Muharrem Sarıkaya istifa mı etti? Muharrem Sarıkaya hamile kadını düşürdü mü?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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