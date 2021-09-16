Yakıt tasarrufu mu tasarruflu yakıt mı?

Sürücüler bireysel anlamda yakıt tasarrufu için taktikler geliştirirken dünya genelinde de yakıt türü ve çevreci uygulamalara dair 'vites değişikliği' söz konusu

Dünya genelinde çevreci araçların yaygın kullanımı konusunda yasal adımlar atılmaya devam ediyor. Gerek yakıt tasarrufu gerekse bu yakıtların türü ve çevreye etkisine yönelik rapor üzerine raporlar yayınlanıyor.

Peki sözkonusu süreçte yakıt tasarrufu ve yakıt türlerinin geleceği hakkında neler biliyoruz.

Uluslararası kurum ve kuruluşların önemli bir maliyet oluşturan yakıta karşı tasarruf tedbirleri ön plana çıkarken bireysel anlamda tasarrufa da teşvik ediliyor.

Sürücüler bireysel anlamda yakıt tasarrufu için taktikler geliştirirken dünya genelinde de yakıt türü ve çevreci uygulamalara dair "vites değişikliği" sözkonusu

Gelin isterseniz öncelikli olarak otomotiv uzmanlarının önerdiği "Araç kullanımı ve yakıt tasarruf yöntemleri"ne göz atalım:

Yakıt tasarruf ekonomisi

Otomobil kullanımında en üst seviyede yakıt tasarrufu sağlayabilmek için 80-90 km hızla gitme önerisi bulunuyor. Bu hızların üzerine çıkıldığında yakıt tasarrufu olumsuz etkileniyor.

Vites değiştirirken dikkat önemli. Yolun devamına göre uygun vites seçilmeli ve manuel vites kullanırken mümkün olduğu kadar erken vites değiştirilmeli. 1500-2500 devir arasında vites değişimi yaparak yakıt tüketimini yüzde 20'lere yakın bir oranda düşürebilirsiniz. Bu durum aynı zamanda atmosfere daha az zehirli gaz salımını sağlar.

Motoru durdurma periyodu

Moturunuzu dururken kapatmaya özen gösterin.İki-Üç dakikadan uzun süre hareket etmeyecekseniz motorunuzu kapatabilirsiniz. Bunun dışındaki kısa duruşlarda motorunuza dokunmayın.

Klima açısından bakılacak olursa; Klimanızı çok yüksek derecelere getirmenize gerek yok. Mümkün olduğu kadar camınızı açarak ısı ayarlaması yapmanız daha mantıklı olur.

Lastikten yakıt tasarrufuna

Bu süreçte lastik basıncının ayarlanması lazım. Doğru seiyede tutulan lastik basıncı lastiklerin ömrünü etkilemektedir. Bir lastiğin önerilen hava basıncında yüzde 10 düşüş olursa ömrünü yüzde 20 kısaltabilir. Bu durum yakıt tasarrufunda da size yüzde 1.5-2'lik düşüş sağlar.

Yıllık servise gitmeniz önerilir. Otomobilinizle fazla ağırlık taşımamalısınız.Aracınıza binerken binen her 50 kiloluk ağırlık yakıt tüketiminizi de yüzde 2'lere kadar artırır. Portbagajları ve bagajınızın kutularını kullanmadığınız durumlarda sökebilirsiniz.

Agresif kullanılmamalı

Aracını ne kadar hızlı kullanırsanız, yakıt tüketimi o kadar artar.Aracınızı karayollarının belirlediği hız limitleri içinde sabit bir hız seviyesinde kullanırsanız, size yakıt tasarrufu sağlayacaktır.Aracınızı kullanırken bir anda hızlanmak yerine aracın hızını yavaş yavaş arttırmak yakıt tüketimine olumlu yönde etki edecektir.Ani ve hızlı yön değiştirmek, agresif sürüş menavraları yakıt tüketimini arttıracağından bu tarz bir araç kullanımından kaçınmak gerek.

Bakım ve uygun lastik

Aracınızın camlarının açık bırakılması, aracın aerodinamiğini bozar.Bu da yakıt tüketimini olumsuz etkiler.

Kirlenmiş hava filtresi ve yakıt filtresi, özelliğini yitirmiş yağ, aracınızın yakıt tasarrufunu olumsuz yönde etkileyen birer nedendir.Bakım bu noktada devreye giriyor.Araca uygun olmayan ebat ve tipte lastik kullanmak tüketimi ciddi miktarda arttırır.

Yakıt tasarrufu önerilerinden sonra dünya genelinde çevreci uygulamalara göz atacak olursak şöyle bir değerlendirme karşımıza çıkıyor:

Dünya çevreci adımlar atıyor

Çevre dostu bir araç sahibi olmak elbette günümüzün en büyük taleplerinden.Çevre dostu otomobil kullanımıyla hem çevreye hem de bütçenize daha az zarar veren yolculuklar yapabilmeniz mümkün.Avrupa Parlamentosuna göre, AB'deki taşımacılık emisyonlarının yüzde 75'e yakını kara yolundaki taşıtlardan ileri geliyor.Bireysel bazda araç ve yakıt kullanımı da son dönem kurumsal çalışmalarda asıl konuyu teşkil ediyor.Dünya fosil yakıtlardan alternatif ve çevreci yakıtlara yönelirken sürücülerin de yakıt ekonomis ve araç kullanımında ve tercihinde de alışkanlıklarının değiştirilmesi adına yeni ve farkı adımlar da atılmaya devam ediyor.

Elektrikli ve hibrit araçlarda son dönemde Avrupa'da yaygınlaşan teknoloji ise önümüzdeki 15-20 yıla damgasını vuracak görünüyor.

AB'nin 2035 yılı kararı

Avrupa Birliği 2035 kararını resmen açıkladı. Bu karara göre 2030 yılına kadar üreticilerin emisyonları yüzde 55 oranında azaltması istenecek. 2035 itibarıyla ise tüm içten yanmalı motorlara veda edilecek. Hibrit otomobiller ve LPG'li modellerin de bu kapsama gireceğini belirtelim. Komisyon, 2035 itibariyle sadece elektrikli ve hidrojenli araçların satışına izin verecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.