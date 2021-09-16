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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Amerikalılar dijital ortamı güvenli bulmuyor

Amerikalılar dijital ortamı güvenli bulmuyor

ABD'lilerin büyük bölümünün, online kişisel verilerinin güvenliğinden kaygı duyduğu ve federal yönetimin kişisel bilgi güvenliğini koruma çabalarından tatmin olmadıkları bildirildi.

2 Saat Önce
2021-09-16 20:23:32
Amerikalılar dijital ortamı güvenli bulmuyor

Associated Press'in haberine göre, NORC Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin MeriTalk ile ortak yürüttüğü anket, Amerikan halkının yüzde 64'ünün sosyal medya aktivitelerinin güvensiz olduğunu düşündüğünü gösterdi.

Ankete göre, online faaliyetlerin konum bilgilerini ele geçirdiğini düşünenlerin oranı yüzde 63 olarak kaydedilirken, katılımcıların yüzde 50'sinin özel mesajlarının güvende olmadığını düşündüğü belirlendi.

Halkın yaklaşık üçte ikisinin, şirketlerin kişisel veri toplama, işleme ve kullanma süreçleriyle ilgili ulusal standartlar oluşturulmasına destek verdiği ortaya çıkarken, yüzde 71'i, kişisel verilerin ulusal güvenlik sorunu olarak kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'de son yıllarda özel şirketlerin milyonlarca kişinin özel bilgilerini bilerek ya da güvenlik açıkları nedeniyle ifşa ettiğinin bilinmesine karşın, halkın yüzde 56'sının şirketlere, federal yönetimden daha çok güvendiği görüldü.

Öte yandan, anketteki oranların demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında eşit dağıldığı ve güçlü federal veri güvenliği yasasına duyulan ihtiyacı ortaya koyduğu ifade edildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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