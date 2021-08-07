Vergi Affı için başvuracaklar dikkat!

Yeniden yapılandırma imkânından yararlanmak isteyenler 31 Ağustos 2021’e kadar vergi dairelerine başvurmak zorunda. Öte yandan Gelir İdaresi Başkanlığı’nın vergi incelemelerinde kaynak aldığı resmi veriler ise e-defter verileri. Beyan ile e-Defter verileri birbirini tutmadığı takdirde, yapılacak denetimlerde ek ceza ile karşılaşabilirsiniz....



Vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri ve KYK borçlarının yapılandırılmasına yönelik Vergi Affı için son başvuru tarihi 31 Ağustos. Başvurularda, yapılan beyanın e-Defterdeki resmi verilerle uyumluluğu önem taşıyor.

9 Haziran'da yayınlanan 7326 sayılı kanunla Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına imkan verildi. Düzenlemeyle vergi, vergi cezaları, gecikme faizi, idari para cezaları, sigorta primleri, KYK borçları yapılandırılabiliyor. Borçlarını yapılandırmak isteyen mükelleflerin 31 Ağustos 2021'e kadar Gelir İdaresi'ne başvurmaları gerekiyor. Başvurularda, yapılan beyanın e-Defterdeki resmi verilerle uyumluluğu önem taşıyor.

Uyumsuzluk nedeniyle Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılacak denetimlerde tekrar ceza almak söz konusu olabilir. İdea Teknoloji Çözümleri tarafından sunulan dijital e-Defter denetim aracı VisionPlus VerDE ile bu uyum kontrolünü yaparak ceza risklerini en aza indirmek mümkün.

Yeni ceza yükü ile karşılaşmayın

İdea Teknoloji Çözümleri Genel Müdürü Emre İyibilir, borç yapılandırması için başvuru yapacak firmaları, yeni bir ceza yükü tehdidine karşı uyararak konunun önemini belirtti: “Firmalar vergi borcu yapılandırması için Kurumlar Vergisi Beyannamesine veya muhasebe kayıtlarına bakarak beyanda bulunuyor. Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi incelemelerinde kaynak aldığı resmi veriler ise e-defter verileridir. Beyan ile e-Defter verileri birbirini tutmadığı takdirde, yapılacak denetimlerde ek ceza yükü söz konusu.”

Riskinizi en aza indirebilirsiniz

Firmaların beyannameleri ile e-defter verilerinin uyumluluğunu kontrol etmeleri ve beyanlarını e-deftere dayandırmaları gerekiyor. Uygulama uyumsuzlukları nedeniyle, firmaların muhasebe kayıtlarıyla uyumlu olmayan e-defter üretilmesi mümkün olabiliyor. Muhasebe kayıtlarında olan veriler teknik sebeplerle e-deftere aktarılmayabiliyor. Ayrıca e-defterler ile e-defter beratları hatalı oluşabiliyor, GİB imzalı e-defter beratları e-defterleri doğrulamadığından e-defterler onaysız defter olarak değerlendirilebiliyor.

İyibilir bu riskin önlenmesi için şu bilgiyi veriyor: “Firmaların dijital bir dosya olan e-defterdeki verileri çıplak gözle görmesi ve bu uyumluluk kontrolünü yapması olanaksız. VisionPlus VerDE uygulamamız ile e-defter verilerini okunabilir hale getiriyoruz. Firmalar, VerDE sayesinde vergi yapılandırma beyanlarını e-defter verisine dayalı olarak vererek yeni bir cezayla karşılaşma risklerini en aza indirilebilirler.”

Kanun ne zaman yürürlük kazandı?

Vergi alacakları da dahil olmak üzere çeşitli kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına dair hükümleri içeren 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun (“7326 sayılı Kanun“), 9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yeniden yapılandırma genel olarak 30 Nisan 2021 ve öncesindeki dönemlere ilişkin vergiler ile buna bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve vergi aslına bağlı olmayan diğer vergi cezalarını kapsıyor.

Ödeme nasıl gerçekleştiriliyor?

Yeniden yapılandırma imkânından yararlanmak isteyenler 31 Ağustos 2021'e kadar vergi dairelerine başvurmak zorunda. Mükellefler, 7326 sayılı Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarları peşin olarak veya taksitler halinde ödeyebilecek.Taksitle ödeme yapacak mükelleflerin, ilk taksiti Eylül sonuna kadar ödemek üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödemeleri gerekiyor. Bu durumda, mükelleflerin başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekiyor. Hesaplanan tutarlar (i) 6 eşit taksit için 1,09; (ii) 9 eşit taksit için 1,135; (iii) 12 eşit taksit için 1,18; (iv)18 eşit taksit için 1,27 katsayısı ile çarpılacak.

Hesaplanan tutarların tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde katsayı uygulanmayacak ve gecikme faizleri yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarların %90'ının tahsilinden vazgeçilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.