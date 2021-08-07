Dil uyuşması neden olur? Dil uyuşması için hangi doktora gidilir?

Dil uyuşması neden olur? sorusu birçok kişi tarafından cevabı aranan soruların başında gelmektedir. Birçok kişi özellikle dillerinde yaşadıkları uyuşmanın ve karıcalanmanın nedenleri oldukça merak etmektedirler. Dili uyuşan vatandaşlar çeşitli sorunlar ile karşılaşabilmektedir. Özellikle konuşma ve yeme gibi temel faaliyetlerde problem yaşayan vatandaşlar, bu sorunu bir an önce halletmek için uğraşırlar. Peki dil uyuşması neden olur? Dil uyuşmasının nedenleri nelerdir? Dil uyuşması hangi eksikliklerden dolayı ortaya çıkar? Dil uyuşması için hangi doktora gidilir?

İnsanlar günlük hayatlarında birçok sağlık problemi ile karşılaşabilmektedir. Bu sağlık problemleri belli durumlarda insanların hayatlarını negatif derecede etkileyebilmektedir. İnsanların karşılaştıkları sağlık problemlerinden biri dil uyuşmasıdır. Bazı durumlarda meydana gelen dil uyuşması, konuşma ve yeme güçlüğüne sebebiyet verebilmektedir. Bu sebeple, dil uyuşmasından kurtulmak isteyen vatandaşlar internet üzerinden bu sorundan nasıl kurtulacaklarını araştırmaktadırlar. İşte tüm detayları ve bilinmeyenleri ile dil uyuşması…

Dil uyuşması yanma, karıncalanma veyahut uyuşma şeklinde ortaya çıkan bir rahatsızlık olup, dil üzerindeki kekremsi olarak bilinen tadın değişmesi ile meydana gelmektedir. Dil dokusunda, tat alma ve konuşma gibi noktalarda probleme sebebiyet vermektedir. Özellikle bu sorunu yaşayan kişilerde, bazen bilinç kaybı görülür ve bu durum konuşma güçlüğüne neden olur.

Dil uyuşması neden olur?

Özellikle dil uyuşması çeken vatandaşların sıklıkla sordukları soruların başında gelen bu sorunun birden fazla cevabı mevcuttur. Dil uyuşmasının nedenleri şöyle sıralanabilir;

Duyusal sinirlerin bozulması olarak bilinen Parestezi durumunda dilde uyuşma meydana gelebilmektedir.

Yanan ağız sendromu tat bozukluğuna ve uyuşmaya sebebiyet vermektedir.

Bir kişinin yararlanması ile meydana gelebilmektedir. Bu durumda his kaybı da dahil olmak üzere dilde uyuşma oluşur.

Diş tedavisi esnasında uygulanan lokal anestezi neticesinde dilde yer alan sinirlerin hasarlanması dilde uyuşmaya neden olur.

Felç geçirmek de dilde uyuşmaya sebebiyet veren önemli etkenlerden biridir. Felç neticesinde beyine giden kanda bir azalma meydana gelir. Beyne giden kanın azalması tat alma hücrelerine de negatif olarak etki etmektedir. Bu sebeple dilde uyuşma meydana gelmesi oldukça normaldir.

Dil üzerinde meydana gelen tümörler, sinirlere baskı yaparak dil organını negatif etkiler. Böylelikle tat alma duyusunda sorunlar çıkar ve bu durumda dilde uyuşmaya neden olur.

Beynin aldığı darbelerden dolayı dilde uyuşma meydana gelebilir.

Çenenin aldığı darbeler veyahut travmalar neticesinde de dilde uyuşma gerçekleşebilir.

Beyin, Omurilik, Tiroid bezi gibi yapılarda meydana gelebilecek sorun, dilde uyuşmaya neden olabilir.

Migrene sahip olan kişilerde dil uyuşması görülebilmektedir.

Potasyum ve Kalsiyum gibi minerallerin eksikliğinde de dilde uyuşma görülebilir.

Bazı ilaçların yan etkilerinden dolayı dilde uyuşma meydana gelir.

Aşırı metal zehirlenmesi dil uyuşmasına yol açar.

Bu bahsedilen durumların yanı sıra diğer sebeple şöyledir;

Dilde bölgesel his kayıplarının görülmesi

Kabızlık

Gebelik

Hipotroit

Geçici istemik atak

Zehirlenme

B 12 vitamini ve mineral eksikliği

Sigara ve alkol kullanımı

Uyuşturucu ilaçlar

Emes

Radyoterapi

Dil uyuşması nasıl tedavi edilir?

Dil uyuşması çeken hastaların öncelikle bir doktor gözetimine gitmesi gerekmektedir. Doktorlar genel olarak çeşitli tedavi yöntemleri sunmaktadır. Bu tedavi yöntemlerinin başında şu tedaviler gelmektedir;

İlaç tedavisi (felç ve inme riskine karşın kullanılır)

B12 Takviyesi (B12 eksikliği dilde uyuşmaya sebebiyet verebilir. Yeteri miktarda B12 alınması bu sorunu ortadan kaldırabilir.

Tiroid Tedavisi (Boğaz ve boyun bölgesindeki tiroidi seviyesindeki düzensizlik dil uyuşmasına sebebiyet verebilir. Bu sebeple uygun bir tiroit tedavisi uygulanmalıdır)

Zencefil Çayı (Birçok hastalığa iyi gelen zencefil çayı dil uyulmasına de iyi gelmektedir)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.