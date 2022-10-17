Uzman öğretmen maaş farkı 2 bin 250 TL mi? 2023 kademe ve derece uzman öğretmen maaşı ne kadar? Maaş artışı kaç TL?

Uzman öğretmen maaş farkı 2 bin 250 TL mi? 2023 kademe ve derece uzman öğretmen maaşı ne kadar? Uzman öğretmen maaş artışı kaç TL? soruları uzman öğretmen olmanın hayalini kuran binlerce kişi tarafından sıkça sorulmaya başlandı. ÖMK kariyer basamağı uygulaması kapsamında öğretmenler uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilecek. Uzman öğretmen maaşlarına yapılacak artış da pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki uzman öğretmen maaşları 2023'te ne kadar olacak? Peki 2/1-3/2-3/1-4/3-4/1-5/3-5/2-5/1-6/2 uzman öğretmen maaşı ne kadar?

Uzman öğretmen maaş farkı 2 bin 250 TL mi? 2023 kademe ve derece uzman öğretmen maaşı ne kadar? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımlarından olan öğretmenlere kariyer fırsatı kapsamında binlerce öğretmen uzman ve baş öğretmen olabilecek. Eğitimlerini tamamlayan adaylar sabırsızlıkla uzman öğretmen 2023 maaş farkının ne kadar olduğunu merak edip araştırıyor. Konuya dair Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önemli bir açıklama geldi. Oktay uzman öğretmen maaşında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira fark olacağını söyledi. Peki kademe ve dereceye göre uzman öğretmen maaşı ne kadar?

Uzman öğretmen maaş artışı 2023

Uzman öğretmen maaşları son zamanlar MEB bünyesinde görevli öğretmenler tarafından oldukça fazla merak ed iliyordu. Konuya dair çok fazla açıklama yapılmadı ve öğretmenler uzman öğretmen olduklarında maaşlarında ne kadar artış olacağını merak ediyordu. Milli Eğitim Bakanı Özer'den gelen açıklamanın ardından bir açıklama da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan geldi. Oktay açıklamasıyla binlerce öğretmeni sevindirdi.

Uzman öğretmen maaş farkı 2 bin 250 TL mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Oktay eğitim alanında yaptığı açıklama ile uzman öğretmen olmak için sabırsızlananları sevindirdi. Oktay açıklamasında "Öğretmenlik Meslek Kanununu yürürlüğe koyduk, böylece öğretmenlerin kariyer imkânlarını genişlettik. Öğretmenlerimiz, uzman öğretmen olduklarında maaşlarında 2023 yılında yaklaşık 2.250 lira, başöğretmen olduklarında yaklaşık 4.500 lira artış olacaktır." dedi.

2023 kademe ve derece uzman öğretmen maaşı ne kadar?

2023 yılı Ocak ayında öğretmen maaşlarına enflasyon farkına göre zam yapılıyor. Merkez Bankası Ekim ayı anketinden çıkan sonuca göre yüzde 18,86 oranında zam alacak. Henüz öğretmen maaş zam oranları belli olmadı ancak Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğruştusunda bir hesaplama yapılırsa 1/4 kademe ve derecedeki bir öğretmen 14 bin 500 TL civarında olacak. 2023 yılında uzman öğretmen farkının da eklendiği düşünülürse 1/4 öğretmen maaşı 16 bin 750 TL, uzman öğretmen maaş farkı eklendiğinde ise 19 bin TL civarında olması muhtemel. Net rakamlar 2023 yılı Ocak ayında öğretmen maaşlarına yapılacak zammın ardından netlik kazanacak.

Uzman öğretmen şartları

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

Uzman öğretmen sınavından kimler muaf?

Uzman öğretmenlik sınavından bazı şartları taşıyanlar muaf oluyor. Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Uzman öğretmen sınav takvimi

Uzman öğretmen nedir?

Öğretmenlik kariyer basamaklarından birisidir. Öğretmenlerden adaylık dönemi hariç 10 yılını dolduranlar Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları sınavından geçerler. Bundan sonra öğretmenlik hayatında yaptığı iş ve işlemlerle değerlendirilerek başarılı olan öğretmenlere uzman öğretmen kıdemi verilir. Uzman öğretmenler 10 yıl sonra başöğretmen olmak için başvuru yapabilir.

Yüksek lisans yapan öğretmenler sınava girmeden değerlendirmeye tabidirler.