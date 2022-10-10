Kademe kademe 2023 uzman öğretmen maaşı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı kaç TL 1300 lira mı?

Kademe kademe 2023 uzman öğretmen maaşı | Uzman öğretmen maaşı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı kaç TL 1300 lira mı? soruları uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlayan ve sınava girmek için gün sayan öğretmenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer imkanı getirildi. Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavını beklemeye başladı. Uzman öğretmen maaş farkı konusunda ise çeşitli iddialar ortaya atılmış durumda. Peki uzman öğretmen 2023'te ne kadar maaş alacak?

Kademe kademe 2023 uzman öğretmen maaşı | Uzman öğretmen maaşı ne kadar? Uzman öğretmen maaş farkı kaç TL 1300 lira mı? soruları uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlayan ve sınava girmek için gün sayan öğretmenler tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile öğretmenlere kariyer imkanı getirildi. Meslekte 10 yılını tamamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavını beklemeye başladı. Uzman öğretmen maaş farkı konusunda ise çeşitli iddialar ortaya atılmış durumda. Peki uzman öğretmen 2023'te ne kadar maaş alacak?

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu ile öğretmenlere kariyer fırsatları sunuldu. Buna göre öğretmenler şartları taşımaları durumunda uzman öğretmen ve baş öğretmenlik sınavına başvurabiliyor. Eğitimlerin ardından sınava girecek olan adaylar sınavlardan başarılı olmaları durumunda uzman öğretmen ve başöğretmen unvanına sahip olacak. Bu unvan ile birlikte öğretmen maaşlarında da artış yapılacak. Uzman öğretmenlik sınavına az bir süre kala binlerce kişi Kademe kademe 2023 uzman öğretmen maaşı ne kadar olacak? Uzman öğretmen maaş farkı kaç TL 1300 lira mı? soruları sıkça sorulmaya başlandı.

Uzman öğretmen maaş farkı kaç TL 1300 lira mı?

Uzman öğretmen adayları eğitimlerini tamamladı ve sınava girecekleri günü bekliyor. Uzaman öğretmen maaş farkı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Uzman öğretmen ve baş öğretmenlerin alacakları ücrette artış olacak. 2022 Temmuz ayı zammı ile birlikte 10 yıl görev yapmış bir öğretmenin aldığı maaş 11819 TL civarındadır. Uzman öğretmen olduktan sonra ise alacakları maaş 13161 TL maaş alacak. 2022 yılı itibari ile uzman öğretmen maaş farkı 1342 TL olacak.

Kademe kademe 2023 uzman öğretmen maaşı ne kadar?

Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Görevde 10 ylını tamamlamış olan bir öğretmenin alacağı uzman öğretmen maaşı ise pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Uzman öğretmenlik maaşı 2023 yılı içinde netlik kazanacak. Ocak ayında öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapılacağı henüz belli olmadan uzman öğretmen kademe ve dereceye göre maaş artışı da netlik kazanmaz.

(2/1-3/2-3/1-4/3-4/1-5/3-5/2-5/1-6/2) uzman öğretmen maaşı ne kadar?

Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 42 oranında zam yapıldı. Alınan zam ile birlikte kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları tahmini olarak şöyle oluştu;

1/4 25 yıl+ 11229 TL

1/4 25 yıl 11226 TL

1/3 24 yıl 11.200 TL

1/2 23 yıl 11184 TL

1/1 22 yıl 11170 TL

2/3 21 yıl 11018 TL

2/2 20 yıl 11004 TL

2/1 19 yıl 10999 TL

2/3 21 yıl 10953 TL

2/2 20 yıl 10939 TL

2/1 19 yıl 10922 TL

3/3 19 yıl 10726 TL

3/2 18 yıl 10698 TL

3/1 17 yıl 10670 TL

4/3 16 yıl 10665 TL

4/2 16 yıl 10544 TL

4/1 15 yıl 10462 TL

5/3 14 yıl 10082 TL

5/2 13 yıl 10073 TL

5/1 12 yıl 10066 TL

6/3 11 yıl 10057 TL

6/2 10 yıl 10052 TL

6/1 9 yıl 10039 TL

7/3 8 yıl 9941 TL

7/2 7 yıl 9935 TL

7/1 6 yıl 9928 TL

8/3 5 yıl 9920 TL

8/2 4 yıl 9912 TL

8/1 3 yıl 9902 TL

Bu rakamlar uzman öğretmen ve başöğretmen olmadan önceki rakamlar. Ayrıca Ocak ayında öğretmen maaşlarına yeni bir zam gelecek. Kademe ve dereceye göre uzman öğretmenlik maaşı Ocak ayından sonra netlik kazanacak. 2023 yılı uzman öğretmen kademe kademe maaş farkı Ocak zammından sonra belli olacak.

Uzman öğretmenlik sınavından kimler muaf?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na başvuruda bulunan ve başvuruları onaylanan öğretmenlerden 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarına dair belgelerini ibraz etmeleri ve MEBBİS'te ilgili modülde öğrenim durumlarının güncellenmesi kaydıyla sınavdan muaf tutulabilecek.

Uzman öğretmenlik sınavı başvuru şartları neler?

a) Yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dâhilöğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunmak,

b) Öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak,

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik UzmanÖğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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