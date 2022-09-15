Uzman öğretmen maaşı 3000 lira artacak mı? Uzman öğretmen maaş farkı 3 bin TL mi? Uzman öğretmenler ne kadar fazla maaş alacak? soruları şu sıralar binlerce öğretmen tarafından sorulmaya başlandı. Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımı olan uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri tamamlandı. Merakla sınavı bekleyen adayları sevindiren açıklama Bakan Özer'den geldi.

Uzman öğretmen maaşı 3000 lira artacak mı? Uzman öğretmen maaş farkı 3 bin TL mi? Uzman öğretmenler ne kadar fazla maaş alacak? Öğretmenlerin yıllarıdır beklediği öğretmenlik meslek kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı. Binlerce öğretmeni sevindiren kanun ile öğretmenlere kariyer fırsatı da sunulmuş oldu. Öğretmenler meslekte geçirdikleri yıla göre uzman öğretmen ve başöğretmen olabilecek. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerini ve sınavlarını başarıyla geçen adayların gelirlerinde de artış olacak. Uzman öğretmenlik sınavına hazırlanan on binlerce öğretmen şimdiden uzman öğretmenlik maaş farkının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Konuya dair Milli Eğitim Bakanı Özer'den çok önemli bir açıklama geldi.

Uzman öğretmen maaşı 3000 lira artacak mı?

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan Coşkun'un sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik maaşlarında oluşacak farkları açıkladı. Özer açıklamasında "Kariyer sistemi ile öğretmenlerin maaşında çok ciddi artış olacak. Başöğretmenlikte yaklaşık 4.500-5.000 lira fark olacak, 3.000 lira civarında uzman öğretmenlikte artış olacak." dedi. Özer'in açıklamalarına göre uzman öğretmenlik unvanını alan bir öğretmenin maaşına ilave olarak 3000 TL gibi bir ödeme yapılacak.

Uzman öğretmen maaş farkı 3 bin TL mi?

Mahmut Özer binlerce öğretmenin merakla beklediği açıklamayı yaptı. Özer uzman öğretmen maaş farkının 3000 TL civarında olacağını belirtti.

Uzman Öğretmen nasıl olunur?

Öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Kanunla öğretmenlik kariyer basamakları belirlendi. Buna göre, aday öğretmenlik dâhil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

Uzman öğretmen eğtiim öğretim tazminatı ne kadar?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanını haiz olanların, eğitim ve öğretim tazminatında iyileştirmeye gidilecek. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı yüzde 20'den yüzde 60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise yüzde 40'tan yüzde 120'ye yükseltilecek.