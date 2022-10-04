2022-2023 Kademe kademe uzman öğretmen maaşı | (2/1-3/2-3/1-4/3-4/1-5/3-5/2-5/1-6/2) Uzman öğretmen maaşı ne kadar? (Kademe-Derece) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımları hiç kuşkusuz öğretmenlere kariyer imkanı tanınması oldu. Uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlayanlar sınav için gün sayarken bir yandan da maaşlarında ne kadar bir artış olacağını merak ediyor. Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Uzman öğretmen maaşlarının da kademe kademe farklı olması bekleniyor. İşte 2022-2023 (9/1-8/2-7/3-6/1-5/1-4/1-3/1-1/4) uzman öğretmenlik maaşına dair detaylar...

Kademe kademe uzman öğretmen maaşı | (2/1-3/2-3/1-4/3-4/1-5/3-5/2-5/1-6/2 ) Uzman öğretmen maaşı ne kadar? (2022-2023 Kademe-Derece) Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun en önemli kazanımları hiç kuşkusuz öğretmenlere kariyer imkanı tanınması oldu. Uzman öğretmenlik eğitimlerini tamamlayanlar sınav için gün sayarken bir yandan da maaşlarında ne kadar bir artış olacağını merak ediyor. Öğretmen maaşları kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Uzman öğretmen maaşlarının da kademe kademe farklı olması bekleniyor. İşte 2022-2023 (9/1-8/2-7/3-6/1-5/1-4/1-3/1-1/4) uzman öğretmenlik maaşına dair detaylar...

Öğretmenlik Meslek Kanunu TBMMM'de 3 Şubat 2022'de kabul edildi. Ardından 14 Şubat 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Öğretmenlere kariyer fırsatı sunan Öğretmenlik MEslek Kanunu ile birlikte uzman öğretmen ve başöğretmen olunabilecek. Aranan şartları taşıyan adaylar geçtiğimiz aylarda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimlerine başvurdu ve eğitimleri tamamladı. Sırada ise sınavlar var. Uzman öğretmen olmak için sınava girmeye hazırlananlar bir yandan da uzman öğretmenlik maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Uzman öğretmen kademe kademe maaş farkı haberimizin detayında olacak. Peki 10 yıl hizmet süresini tamamlayan adayların yer aldığı (2/1-3/2-3/1-4/3-4/1-5/3-5/2-5/1-6/2) derece ve kademedeki uzman öğretmen maaşı 2023'te ne kadar olacak?

Kademe kademe uzman öğretmen maaşı ne kadar?

Tüm memurlarda olduğu gibi öğretmenlerde de maaşlar kademe ve dereceye göre farklılık gösteriyor. Uzman öğretmenlik eğitimini tamamlayan ve sınava girmek için bekleyen adaylar da mearkla kendi kademe ve derecesine göre maaş farkının ne kadar olacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı almaay hak kazananların 2023 yılı itibariyle alacakları ilave ücretler ile ilgili yaptığı açıklmada uzman öğretmenlikte 2500-3000 tl civarında bir artış olacağını belirtti. Özer ayrıca başöğretmen olanların ise 4500-5000 TL civarı maaş artışı olacağını duyurdu.

(2/1-3/2-3/1-4/3-4/1-5/3-5/2-5/1-6/2) uzman öğretmen maaşı ne kadar?

Temmuz ayında öğretmen maaşlarına yüzde 42 oranında zam yapıldı. Alınan zam ile birlikte kademe ve dereceye göre öğretmen maaşları tahmini olarak şöyle oluştu;

1/4 25 yıl+ 11229 TL

1/4 25 yıl 11226 TL

1/3 24 yıl 11.200 TL

1/2 23 yıl 11184 TL

1/1 22 yıl 11170 TL

2/3 21 yıl 11018 TL

2/2 20 yıl 11004 TL

2/1 19 yıl 10999 TL

2/3 21 yıl 10953 TL

2/2 20 yıl 10939 TL

2/1 19 yıl 10922 TL

3/3 19 yıl 10726 TL

3/2 18 yıl 10698 TL

3/1 17 yıl 10670 TL

4/3 16 yıl 10665 TL

4/2 16 yıl 10544 TL

4/1 15 yıl 10462 TL

5/3 14 yıl 10082 TL

5/2 13 yıl 10073 TL

5/1 12 yıl 10066 TL

6/3 11 yıl 10057 TL

6/2 10 yıl 10052 TL

6/1 9 yıl 10039 TL

7/3 8 yıl 9941 TL

7/2 7 yıl 9935 TL

7/1 6 yıl 9928 TL

8/3 5 yıl 9920 TL

8/2 4 yıl 9912 TL

8/1 3 yıl 9902 TL

Bu rakamlar uzman öğretmen ve başöğretmen olmadan önceki rakamlar. Ayrıca Ocak ayında öğretmen maaşlarına yeni bir zam gelecek. Kademe ve dereceye göre uzman öğretmenlik maaşı Ocak ayından sonra netlik kazanacak. 2023 yılı uzman öğretmen kademe kademe maaş farkı Ocak zammından sonra belli olacak.

Uzman öğretmen maaşları ne kadar?

Uzman öğretmen sınavları sabırsızlıkla beklenirken maaş farklarının da ne kadar olacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Milli Eğtiim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin yaptığı açıklamada binlerce öğretmeni sevindirdi. Özer uzman öğretmen maaş farkının 3000 TL civarında olacağını belirtti.

Uzman öğretmenlik maaşları

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacaklarda; yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunmak, öğretmen olarak görev yapıyor olmak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak, öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik 'Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarını tamamlamış olmak, şartları aranacak.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav 19 Kasım 2022'de yapılacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.