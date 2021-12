''Türkiye’nin en ucuz sosyal konutları Tuzla’da''

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Tuzla’da 13 Aralık’ta temeli atılacak sosyal konut projesinin standartlarına göre ülkedeki en ucuz sosyal konut projesi olacağını söyledi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, göreve geldiklerinde finansman olarak bitik bir şirketi devraldıklarını belirterek, “Göreve geldiğimizde şirketimizin çekinin piyasada karşılığı yoktu. Geldiğimizde 1 milyar liranın üzerinde bir borcumuz vardı. O günden bugüne geldik biz. Geçmiş dönemdeki borçları ödedik. Finansman olarak güçlü bir şirket haline geldik” dedi.

Amaçlarının ev sahibi olmayan vatandaşlara, mevcut dönemin en uygun koşullarını sağlayarak yatırımlarıyla sektöre ve piyasaya moral vermek olduğunu aktaran Kurt, Haziran 2020'de temeli atılan Silivri 4. Etap Sosyal Konut projesinin tamamlanma sürecine girdiğini, 25 Aralık'ta daire belirleme kura çekişinde teslime dair hak sahiplerine müjde vermek için çalıştıklarını söyledi. Kurt ayrıca İstanbul'un riskli yapılarını yenilemek, vatandaşları güvenli yaşam alanlarına kavuşturmak için gerçekçi çözümler üretmeye devam edeceklerini aktararak tüm engellemelere rağmen kararlılıklarından taviz vermeyeceklerini ifade etti.

Tuzla'da temeli atılacak sosyal konut projesinin nitelikli ve bölgeye değer katacak bir proje olduğunu ifade eden Kurt, “Türkiye'deki ortalama konut satış rakamından daha ucuza satacağız. Proje nitelikli ve bölgeye de değer katacak bir proje. Ödeme planlarımızda vatandaşlarımıza tamamen net ödeme planı sunuyoruz. Gizli bir finansman ya da dosya masrafı koymuyoruz. Sabit taksit sunuyoruz. Bizden konut alan kişi bugün ne ödeyeceğini bilecek, 120 ay borçlanıyorsa o zaman da ne ödeyeceğini bilecek. Türkiye'de konut birim fiyat ortalaması var ve onun altında piyasaya çıkacağız. Bizim projelerimiz zaten çok nitelikli. Bizim gibi kurumların, temel attığında çıktığı fiyat ertesi gün artıyor. Sosyal konut projelerimizde kesinlikle kâr koymuyoruz” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ ŞEFFAF OLMAMIZ'

Hak sahiplerinin kura çekilişiyle belirlendiği sosyal konutlar için, her çekilişin noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiğini aktaran Kurt, Türkiye'de sosyal konut için ilk defa online başvuru almaya başlayan şirketin KİPTAŞ olduğunu söyledi. En büyük güçlerinin şeffaf ve açık olmak olduğunu ifade eden Kurt, şunları söyledi:

“Bizim en büyük gücümüz açık ve şeffaf olmamız. Kesinlikle her şeyimiz kayıtlı ve tüm süreçlerimiz, kura çekilişlerimiz sosyal medya hesaplarımızda yer alıyor. Noter huzurunda çekiyoruz ve online başvuru alıyoruz. Türkiye'de ilk kez biz yaptık. Sosyal konut başvurularını online olarak ilk kez Silivri'de biz aldık. İzmit'te de yaptık. Tuzla'da da yapacağız. Daha ötesi, ilk kez bu dönemin kaynak geliştiricisi projesiyle para kazanıp sosyal konuta finansman sağlayacağız. Orada da ilk fazdaki satışa çıkan dairelerin satışını randevu esaslı yapacağız. Pendik projemizde yüz konut satışa çıktık. Bir hafta dolmadan 2 binin üzerinde randevu talebi aldık. O konuda bir ayrıcalık olamaz.”

‘KURUMLAR KAMU FAYDASINA İŞ ÜRETEBİLİR'

KİPTAŞ'ın yeni dönemde şehir dışında ilk projesini İzmit'te yaptığını belirten Kurt, şu an için il dışında bir proje olmadığını söyledi. Sosyal konut ve kentsel dönüşüm prensibiyle şehir dışında projelerde yer aldıklarını aktaran Kurt, yeni dönem vizyonu gereği ticari işlere gitmeyi çok uygun bulmadıklarını belirtti. Kurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“KİPTAŞ, Türkiye'nin her ilinde çalışabilir. Yurt dışında da çalışabilir. Çünkü şirketiz. Tabii ki asli görevimiz İstanbul. Bu yeni dönemde İzmit'te bir proje yaptık. Çünkü birçok engellemeyle karşılaştık. Herkes diyor ki ‘İstanbul bitti de İzmit mi kaldı?' Biz şunu söyledik. Bu projenin arsasını almak, projesini ve ihalesini yapmak, finansmanını çözmek, temelini atıp kuraya çıkmamız gibi prosedürler 3,5 ayda bitti. Biz topluma bu projeyle kurumların ortak iş birliğiyle kamu faydasına ne kadar çabuk iş üretebileceğini göstermek istedik. Bunu da yaptık. 143 konuta 3 binin üzerinde bir başvuru gerçekleşti. İlk il dışı projemiz İzmit'ti. Şu anda il dışında bir projemiz yok. Tüm ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyeleri, Türkiye'den birçok yerle ortak bilgi paylaşımlarımız var. Belki yeni temellerde atabiliriz.”

‘ESKİ DÖNEM İLE YENİ DÖNEMİ AYIRMAK LAZIM'

Beklentisi yüksek ama finansman olarak bitik bir şirketi devraldıklarını belirten Kurt, “2019 Ağustos'ta çok zor bir şirket devraldık. Beklentisi yüksek ama finansal olarak bitik bir şirketti. Bizim piyasaya 1 milyar liranın üzerinde bir borcumuz vardı. Kasamızda 2 milyon TL para var. 7 milyon liralık ödememiz vardı. Ve para yok. Evet, gayrimenkuller var ama şişirilmiş ve satılamayan. Alacaklarımız var ama tahsil edemiyoruz. O günden bugüne geldik biz. Göreve geldiğimizde bizim çekimizin karşılığı yoktu piyasada. Eski dönem KİPTAŞ ile yeni dönem KİPTAŞ'ı ayırmak lazım. KİPTAŞ, İBB'nin bir şirketi, geçmişte İBB Meclisi'nin tüm yetkilerini kullanabiliyordu. İBB'den istediği arsayı alabiliyordu. Aldığı arsaya istediği plan fonksiyonunu verebiliyordu. Proje yaptı, satamadı. Elinde kalan konutları İBB'ye istediği şekilde verip yine arsa takası yapabiliyordu. Piyasadan istediği kişinin arsasını alıp istediği gibi planlayabiliyordu. Ben göreve gelene kadar yaklaşık 78 bin konut temeli atılmıştı. KİPTAŞ'ın eski dönemde yaptığı imalatların yüzde 90'ın üzerindeki kısmı İBB Meclisi'nce gerçekleştirilen imar hareketler öyle olmuştur. Ben göreve geldiğimde 71 bini tamamlanmıştı” İfadelerini kullandı.

‘DESTEKLEMESİ GEREKENLER ENGELLİYOR'

KİPTAŞ tarafından proje yapılamayacak arsaların satışını gerçekleştirmek için düzenlenecek müzayedeye bir hafta kala, o arsaların İBB Meclisi tarafından yeşil alana çevrildiğini ifade eden Kurt, “Proje yapılamayacak arsalar var. İlk kez KİPTAŞ adına müzayede yapalım dedik. Altı tane müzayede düzenledik. Yedincisini de ay sonu yapacağız. Elimizdeki stokları çıkalım, proje yapamayacağımız arsaları daha rekabetçi ortamda iyi fiyata satalım, şirkete finans sağlayalım dedik. Müzayedeye tam bir hafta kala olağanüstü gündemle İBB Meclisi'nde tüm arsalarımızı yeşil alana çevirdiler. Ben göreve gelmeden önce o arsalardan birine 300 milyon para verdirip bu 300 milyonun 80-90 milyonunu bize ödettiler. Para ödediğimiz, üzerinde 1.600 konut projelendirilmiş ve ruhsatı olan arsayı yeşil alana çevirdiler. Geçmiş dönemde KİPTAŞ'ın yıllık konut üretimi bu yetkilerle 3 bin 150. Şu an bizim 2 binleri geçti. Bir tarafta biri seni destekliyor. Bu kötü bir şey değil. Bunu eleştirmiyorum. Şimdi desteklemesi gerekenlerse siyasi kaygılarla bize engelliyor” dedi.

‘HER PROJEYE BİR KREŞ'

İstanbul'da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kreş vaadine destek vermek ve sosyal farkındalığı arttırmak için her projede bir tane kreşin yer aldığını ve alacağını ifade eden Kurt, “İstanbul'da her projemizde kreş yapma hedefimiz var. Biz kamu iştirakiyiz. Yaptığımız her projede sosyal bir farkındalık olsun diye bir adet kreş var. Pendik'teki projemiz lüks konut. Orada da kreş yaptık. O kreş de sitenin değil. Oradaki bölgenin kullanımında olacak ve İBB tarafından işletilecek. Silivri, Tuzla, Bağcılar ve Eyüp'te de bunu yaptık.”

‘TAMAMLANMAMIŞ 8 PROJE DEVRALDIM'

Göreve geldiklerinde geçmişten gelen tamamlanmamış sekiz projeyi devraldıklarını ifade eden Kurt, şöyle konuştu:

“Bu projelerin temeli atılmış. Finansmanı, hukuki problemi çözülmemiş. Örneğin Zeytinburnu Loca Mahal projemiz. Tapusu yoktu. Cumhurbaşkanlığı'ndan olur aldık, Bakanlıktan protokol imzaladık. Öyle çözdük. Biz 7 bin 99 tane yedi farklı bölgede konut teslim ettik, tüm sorunlarını çözerek. Hani KİPTAŞ hiçbir şey yapmadı diyorlar. Bizim dönemimizde de temel attığımız yaklaşık 3 bin 600 konut, yıl sonuna kadar da 500 tane atıyoruz. Tuzla'da bir sosyal konut, Güngören'de kentsel dönüşüm projesinin temelini atacağız. Bu yılın sonuna kadar 4 bin 100 konutun temelini atmış olacağız. Göreve geldiğimizden beri geçmiş dönemden devraldığımız 8 projenin yedisini teslim ettik. Biri devam ediyor. Devraldığımız 7 bin 99 konut teslim ettik. Yeni dönemde 4 bin 100 temel atmış olacağız.”

Milliyet- Eren AKA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.